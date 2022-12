Sant Julià destina 2,5 milions per a la reconstrucció del Centre cultural

Sant Julià de LòriaSant Julià de Lòria destinarà fins a 2,5 milions del pressupost del 2023 a la reconstrucció del Centre cultural i de congressos lauredià. Segons ha explicat el cònsol major lauredià, Josep Majoral, en declaracions posteriors a la sessió del consell de comú d'aquest dimecres, es tracta de la partida més elevada que contemplen els comptes de l'any vinent, ja que "el malaurat incendi ens ha portat a posar-hi diners tot i que som conscients que els recuperarem gràcies a les assegurances". Aquest fet, per tant, ha provocat que la corporació hagi aprovat un pressupost rècord -un 40% superior al que es va tirar endavant durant el primer any de mandat- que contempla 21 milions d'euros tant pel que fa al capítol d'ingressos com al de despeses.