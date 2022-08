Sant Julià destina 246.000 euros a ampliar l'accés als jardins Juberri

Sant Julià de LòriaEl comú de Sant Julià ha adjudicat per un import de 246.149 euros l’eixamplament de la carretera de la Rabassa en diferents trams del poble de Juberri, concretament a la via que dona accés als jardins contemporanis del quart. La voluntat del comú és millorar la convivència amb els veïns de la zona, qui han cedit una part del seu terreny per ampliar la via, i facilitar el pas dels busos turístics, molt freqüentat, a la zona d'oci. L'empresa adjudicatària és Construccions Entrimo i disposa d'un termini de 58 dies naturals per dur a terme els treballs.