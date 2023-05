Sant Julià inaugura la plaça Rocacorba sense cap sobrecost extra tot i el retard de nou mesos

Sant Julià de LòriaDiverses autoritats han assistit aquest divendres a la tarda a la inauguració oficial de la plaça Rocacorba de Sant Julià de Lòria, el nou espai públic que el comú lauredià va començar a projectar el gener del 2022 a la zona de les Arades i que, tot i el retard en les obres provocat per la manca de materials, ja es troba finalitzat i obert al públic. "Vull agrair a la constructora l'esforç que ha fet mantenint els preus inicials" ha assenyalat el cònsol major de Sant Julià de Lòria, qui ha assegurat que el retard de nou mesos des que es va anunciar una primera data prevista no ha comportat cap sobrecost.

La nova plaça, que té una superfície de 700 metres quadrats, es troba a una altura d'uns 5,5 metres del primer nivell i ha representat un cost total d'1,2 milions d'euros al comú -400.000 dels quals ha assumit Govern-, ha solucionat tres problemàtiques de la parròquia: garantir el risc zero d'inundabilitat en tota l'avinguda Rocafort, revitalitzar la part alta del poble i solucionar els problemes d'accessibilitat per a la gent amb mobilitat reduïda. "La gent d'aquesta zona també mereixia un espai públic on fer activitat" ha assenyalat Majoral durant l'acte oficial mentre recordava que aquest barri, històricament, ha rebut el malnom del 'Bronx de Sant Julià'. En aquest sentit, el cònsol major lauredià ha celebrat que, a partir d'ara, la gent amb problemes de mobilitat pugui utilitzar un nou ascensor que ja uneix l'avinguda Verge de Canòlich i l'avinguda Rocacorba.

L'acte, que ha comptat amb autoritats com el cap de Govern, Xavier Espot, el ministre en funcions de Territori i Habitatge, Víctor Filloy, o la cònsol menor de la parròquia, Mireia Codina, s'ha iniciat amb la benedicció de l'espai públic a càrrec de mossèn Pepe Chisvert. A continuació, Majoral ha prosseguit a tallar la cinta com a gest oficial de la inauguració de la plaça. "Penso que és una responsabilitat per a qualsevol corporació el fet d'oferir una solució tècnica per a qualsevol carrer amb risc d'inundabilitat" ha ressaltat el cònsol major de Sant Julià de Lòria. Amb relació a aquest tema, Majoral ha recordat l'episodi dels aiguats de l'any 1982 quan, precisament, gran part de l'avinguda Rocafort va quedar inundada.

La inauguració ha comptat amb diverses activitats que s'han iniciat a les 17 hores amb un espectacle itinerant a càrrec de la companyia Batucando No Ar que ha recorregut diversos carrers del poble des de la plaça Francesc Cairat, passant per l'avinguda Verge de Canòlich, la plaça de la Germandat, l'avinguda Verge de Canòlich fins a la plaça Rocacorba. A continuació, a les 18:30 hores, s'ha celebrat l'espectacle d'animació infantil 'Que comenci la gresca!' d'Albert Show.