Sentit únic de pujada al viaducte de Doctor Vilanova

Andorra la VellaEl viaducte del carrer Doctor Vilanova –la rampa que connecta la rotonda del Govern i la plaça Rebés- tindrà, a partir de dissabte, únicament un carril de pujada. La circulació en sentit baixada quedarà tallada des d’aquest cap de setmana i durant les setmanes vinents.

Segons informen des del comú, l’eliminació d’un carril es fa per concentrar la circulació dels vehicles al centre de la calçada, una mesura que es pren per precaució arran de les conclusions dels darrers estudis tècnics, que indiquen que l’erosió detectada a l’equipament continua a la zona dels laterals del vial, alhora que també descarten que hi hagi cap perillositat immediata pel pas de vehicles.

El comú ha estat fent un seguiment exhaustiu de l’erosió del viaducte i els informes conclouen que cal actuar en aquesta infraestructura que té més de 40 anys. Des de fa uns mesos, de fet, s’ha prohibit per prevenció el pas de persones per una de les voravies i la circulació de vehicles de gran tonatge en els dos sentits.

El bus comunal, a partir de dissabte, redirigirà el recorregut cap al carrer Prat de la Creu per l’avinguda Meritxell.

L’únic carril de pujada estarà vigent durant les pròximes setmanes i fins que durant el primer trimestre del 2023 no comencin les obres de reforç i reparació del viaducte adjudicades aquest agost per 1.909.205 euros. L’estat del pont, que es va inaugurar el 1977, és desfavorable i necessita uns tractaments de formigó en el forjat d’entrebigat.

Per tant, un cop s’iniciïn els treballs de reforma i mentre es desenvolupi l’obra, el baixador que connecta la plaça Rebés amb la rotonda de Govern s’haurà de tallar completament durant uns vuit mesos. A més, s’aprofitarà el període d’obres per eixamplar la voravia del viaducte i també potenciar l’accessibilitat universal eliminant, per exemple, les voreres esglaonades actuals -adjacents a l’edifici administratiu del Govern.

Alternativa de baixada

Des del comú es recomana als vehicles, com a alternativa de baixada, circular, o bé per la Baixada del Molí en direcció al carrer Prat de la Creu o avinguda Tarragona, o bé per l’avinguda Meritxell en direcció a la plaça de la Rotonda i el carrer Prat de la Creu.