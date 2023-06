La setmana vinent s'inaugura un tobogan gegant a la piscina dels Serradells

Andorra la VellaLa previsió era que aprofitant la festa del poble es pogués inaugurar el tobogan gegant a la piscina exterior dels Serradells. El cònsol David Astrié ha lamentat que “malauradament” hi ha hagut "una mica de retard" i l'estructura no ha arribat a temps perquè es pugui estrenar aquest 24 de juny. De totes maneres, ha afegit que "si tot va bé" la setmana que ve ja es podrà inaugurar. També cap a finals del mes, o amb més probabilitat a principis de juliol, es podran inaugurar els jocs infantils del parc Central. El cònsol ha destacat que en aquest cas les obres van "'on time'" i que, per tant, els més petits podran gaudir de les noves estructures coincidint amb l'inici de les vacances escolars.