Una trentena de participants al trial dels Cortals d'Encamp

EncampEl trial dels Cortals d'Encamp ha comptat amb més d'una trentena de participants, concretament 34. L'esdeveniment, que ha tingut lloc aquest diumenge al matí, s'ha celebrat en dues zones, el centre de la vila, concretament a l'aparcament de Prat de l'Areny, on s'han desenvolupat dues proves tipus 'indoor', i a la zona de les Pardines, on se n'han dut a terme cinc. Entre els participants, hi han estat presents els pilots nacionals Jordi Lestang i Gaudi Vall que actualment estan competint al Campionat del món de Trial en la categoria TR2, a més de pilots catalans. Entre els espectadors hi figurava el 32 vegades campió de món i resident Toni Bou i el subcampió del món de Hard Enduro i resident Mario Roman.