(Vídeo) La desarticulació de la l'antiga plaça de Braus en càmera ràpida

Andorra la VellaEl comú d'Andorra la Vella ha publicat en les seves xarxes un vídeo en format de càmera ràpida que mostra com ha canviat l'escenari en què se situava la Plaça de Braus. Ensenya com s'ha anat desarticulant fins a arribar a les últimes imatges, en les quals s'observa que ja no hi ha cap edificació. El comú també informa que en les setmanes vinents, la zona serà habilitada totalment com a aparcament.

🟣Avui ens adonem de les grans dimensions que tenia l'antiga Plaça de braus, un cop ja està totalment desmuntada. L'espai s'habilitarà en la seva totalitat com a aparcament en les properes setmanes.

👀Mireu quin canvi❗️ pic.twitter.com/P85QoYs4zJ — Andorra la Vella (@AndorraCapital) 25 de noviembre de 2022