El 69.39% dels massanencs del cens electoral ja han votat a les 19 hores

La MassanaLa Massana ha obert les portes de la mesa electoral a les 9 del matí de manera puntual, 3.483 massanencs estan cridats a votar aquest diumenge. Miquel Garcia ha estat el massanenc més matiner a votar. I és que ha aprofitat que li tocava treballar amb el torn de nit que en acabar la jornada laboral s'ha dirigit directament a la Closeta per exercir el seu dret a sufragi. Ha dit que normalment votava a la Batllia, però enguany, ha decidit fer-ho presencialment. "Trobo que és important que si tens la possibilitat de votar, ho facis. He fet la meva obligació cívica de llegir tots els programes electorals, m'he fet la idea i tenia bastant clar a qui votar", ha explicat Garcia.

Mentre ho feia, de fons s'escoltaven els darrers 100 vots per dipòsit judicial que restaven per introduir a les urnes, per primera vegada, s'han encavalcat totes dues votacions, segons ha explicat la cònsol major, Olga Molné. "Des de les sis fins passades les nou del matí hem estat amb el vot judicial", ha afirmat Molné. L'alta participació en el vot per dipòsit ha estat la primera anècdota electoral del dia, de fet, les primeres urnes han quedat completes amb aquesta modalitat de vot. De fet, el 29,19% del cens de la Massana ha optat pel vot judicial, arribant a un total 1017 vots. Les darreres eleccions aquest vot va suposar un 27,16% del total dels vots efectuats l'abril del 2019. A les 19 hores de la tarda, ja han votat el 70% dels massanencs.

Però no només han estat matiners alguns massanencs, sinó que també ho han estat els seus candidats i càrrecs polítics. De fet, el cap de la llista territorial de PS SDP+, Miquel Moliné, ha estat el segon votant de la Massana, i ho ha fet acompanyat de la seva filla, Laia Moliné, també candidata de la coalició progressista, però en aquest cas número cinc de la nacional, i del fundador i membre del PS, Vicenç Alay. Moliné ha assegurat que "3l vot és l'eina més important que tenim els electors per donar la nostra opinió sobre la legislatura passada i la que desitgem tenir pels pròxims quatre anys".

Al número u de la coalició socialdemòcrata l'ha seguit la candidata a cap de Govern d'Acció, Judith Pallarés, als volts de les nou i quart del matí, i ho ha fet amb "molts nervis" i acompanyada de dos dels seus fills, de fet, el gran, Àlex, exerceix com a interventor. No obstant això, Pallarés ha assegurat que "haurem d'esperar al final del dia per veure si la campanya que hem fet ha convençut a la ciutadania". La ministra d'Afers Exteriors, Maria Ubach, també ha estat ben matinera, ha dipositat el seu vot després que ho fes la representant d'Acció. La titular d'exteriors s'ha assegurat que dipositava correctament els vots i ha demanat a la cònsol menor, Eva Sansa, que estava en aquell moment custodiant les urnes, on s'havia de posar cada sobre.

Una mica més tard ha arribat el cap de llista d'Acció per la Massana, Josep Fusté, acompanyat de tota la família, la seva parella i inclús el seu gos. "Hem pogut passar el missatge a la ciutadania, avui es culmina amb la participació de la gent, que pugui exercir lliurement el seu vot", ha relatat Fusté.

Pel que fa als candidats de la llista territorial de Ciutadans Compromesos + Demòcrates, Carles Naudi i David Montané, aquests han arribat de manera seguida pels volts de les deu i mitja del matí, acompanyats pels seus fills. "La participació molt alta és molt positiu pel país", ha asseverat Naudi.

Tot i el degoteig de gent que s'acostava a la Closeta per dipositar el seu vot, d'ençà que s'han obert les portes del col·legi, entre les onze del matí i les dotze del migdia ha estat el moment de màxima afluència de votants, de fet, fins a les dotze s'ha registrat una participació del 46,25%. La cua, en algun punt d'aquesta franja horària, ha arribat a sortir del recinte i seguia per la vorera del Comú. Moment en el qual han dipositat el seu vot, el ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell. Seguidament, ho ha fet la cònsol major massanenca, Olga Molné, acompanyada dels tres fills, el marit i els seus pares, de fet, aquest cop dos dels seus fills voten per primera vegada. "Al final del dia veurem si ha votat més gent, amb el percentatge de participació, o si és una sensació", ha valorat Molné.

I és que, aquestes eleccions acullen molts nous votants massanencs, el cens electoral el 2019 comptava amb 3.125 persones i aquest 2023 ha augmentat en 358 electors. Entre els quals es situen els joves que ho fan per primera vegada. En aquests, la campanya electoral ha arribat a través de les xarxes socials, com ha estat el cas de Robert Ferrari, de vint anys, que ha votat acompanyat de la seva mare. Robert diu estar preocupat per la situació de l'habitatge al país, tot i que ara estudia i viu a Barcelona, "en un futur, quan acabi d'estudiar, m'agradaria poder tornar al país i ara ho veig complicat". Al final del matí, a les 13 hores, han exercit el seu dret a vot 1.827 persones sobre un total de 3.483 electors massanencs, el que representa un 52,45%. En les Eleccions Generals del 2019 a la mateixa hora havien votat el 48,38% dels electors d'aquesta parròquia.