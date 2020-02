Aprovat el pressupost pel 2020 amb els vots en contra de l'oposició

El Consell General ha aprovat aquest dijous el projecte de llei de pressupost per al 2020 amb setze vots a favor provinents dels grups parlamentaris de la majoria i onze en contra per part dels grups de l'oposició. En el seu discurs, el ministre de Finances, Eric Jover, ha destacat els eixos principals del text tot destacant el seu equilibri conjugat amb la sostenibilitat financera i el creixement equilibrat de la societat per tal de reforçar "l'Estat del benestar". També ha defensat que el pressupost cerca el desenvolupament econòmic del país, així com enfortir la cohesió social gràcies a un model de treball que contempla "tots els mecanismes necessaris" perquè ningú se senti desplaçat. Així mateix, ha posat en relleu que l'obertura econòmica a Europa ha de permetre la posada en marxa de noves activitats alhora que ha d'atreure "inversió estrangera de qualitat". És per aquest motiu que ha defensat la partida de 4 milions d'euros adreçada a la transformació digital de l'administració, que ha de convertir-se en un mecanisme "més àgil" de cara als empresaris i treballadors.

El pressupost del 2020 es presenta amb "dèficit" però amb l'objectiu de tancar l'any amb superàvit i "credibilitat". Així doncs, es preveuen uns ingressos de 447,1 milions d'euros i unes despeses de 470 milions amb un dèficit de caixa previst de 23 milions. En aquest sentit, Jover ha anunciat que, "complint amb el compromís polític", no es preveu cap increment del tipus nominal de les diferents figures impositives al llarg d'aquest exercici i dels següents. Des del Govern s'advoca per mantenir l 'elevada qualitat de vida al país "perquè és el principal reclam per atreure gent de fora" i també contempla les principals demandes que, segons l'executiu, reclama la ciutadania. És evident que el principal problema en l'actualitat és l'accés a l'habitatge i, per aquest motiu, ha destacat la partida de 4,2 milions destinada a la creació d'habitatge social.

En la seva intervenció, el titular de Finances també ha donat les dades provisionals de liquidació del 2019 que, segons sembla, "serà millor del que estava previst", ja que es tancarà amb un superàvit de gestió (15 milions d'euros) i de caixa (2 milions d'euros) per setè any consecutiu.

El que ha estat més crític abans de la votació ha estat el president del grup parlamentari socialdemòcrata, Pere López, que, en primer lloc, ha lamentat la tardança del debat. Per al PS no s'inclouen de la millor manera aspectes importants com l'habitatge, que és "just el que els ciutadans estan esperant". Ha lamentat que no es tingués en compte la proposta de la seva formació en aquest sentit i també ha lamentat que no s'inclou cap solució per a altres problemàtiques com les baixes pensions o les prestacions socials, així com els recursos necessaris per lluitar contra el canvi climàtic i afavorir l'eficiència energètica. També ha deixat palès, una vegada més, l'elevat nombre de càrrecs del Govern per aquesta legislatura.

Durant el seu torn, el president del grup parlamentari demòcrata, Carles Ensenyat, ha destacat els tres grans objectius que es marca el pressupost com són la promoció econòmica i social per generar més oportunitats al país, la continuïtat de la inversió pública per garantir la millora i manteniment de les infraestructures i l'aposta pels serveis públics de qualitat que atenen les persones. Pel que fa a la població, s'ha compromès a continuar augmentant el salari mínim; incrementar l'IPC als sous més baixos cada any; prendre totes les mesures pertinents per ajudar als joves amb drogodependències, i continuar amb la mesura de congelació de lloguers mentre faci falta. Tot plegat, segons Ensenyat, suposa "una clara aposta pel futur".

El president del grup parlamentari de Ciutadans Compromesos, Carles Naudi, ha centrat la seva exposició en les importants inversions que es posaran en marxa a les Valls del Nord. Ha destacat el projecte de la voravia que permetrà als ciutadans anar a peu fins a Arinsal dinamitzant el parc del Comapedrosa i, la Casa Parramon, "acollirà dependències estatals que donaran vida a aquell barri". A més, també es preveu que el desviament "sigui una realitat", sempre i quan s'obtinguin els convenis necessaris per a utilitzar els terrenys, estiguin els estudis fets per veure la viabilitat, i s'hagi enllestit el vial de Sant Julià. A banda, ha anunciat la previsió de reprendre la prova pilot per a fer un carril reversible a la Massana i descongestionar el trànsit que ja es va posar en pràctica abans de les passades eleccions generals.

El president del grup parlamentari liberal, Ferran Costa, ha lloat el pressupost, ja que és fruit del treball d'un "Govern tripartit" i de tres forces polítiques "que han estat capaces de posar-se d'acord". Costa l'ha defensat argumentant que es tracta d'un pressupost realista que dona resposta a les necessitats del país, què és sostenible i "realitzable". Tot i això, ha reconegut que aquest no és perfecte però ha recordat que també s'ha millorat per tal de corregir aquells elements més febles.

Per últim, el president del grup parlamentari de Terceravia+Unió Laurediana+Independents, Josep Pintat, ha reiterat la posició de la formació per tirar endavant un pressupost que fomenti l'estalvi i, segons ha assenyalat, aquest no és el cas. Pintat també ha denunciat que segons el Tribunal de Comptes l'estalvi net de l'executiu és negatiu i se situa en un endeutament de 621 milions d'euros. Un fet que, segons el parlamentari, "serà negatiu fins al 2023". Així, també ha defensat que per assolir un bon acord d'associació amb la Unió Europea cal treballar en aquest sentit.

Un cop finalitzat els arguments de cada un dels grups parlamentaris ha vingut el torn del debat, on s'ha pogut veure els dos plantejaments diferents. Els grups que formen i donen suport al Govern han fet una defensa aferrissada de la presentació que ha fet el ministre de Finances. Malgrat hi ha hagut diferències, ja que per exemple el president del grup parlamentari de Ciutadans Compromesos ha incidit sobretot en aspectes referents a la Massana; el president del grup parlamentari liberal i el president de Demòcrates han fet una defensa aferrissada del projecte de pressupost que han qualificat de "coherent i amb l'objectiu que sigui el més beneficiós pels ciutadans".

En contra, tant el president del grup parlamentari de Terceravia+Unió Laurediana+Independents com el president del grup parlamentari socialdemòcrata han deixat clar que "no són uns bons pressupostos". I és que els socialdemòcrates han demanat més " aspectes socials i més habitatge i sobretot que hi hagi una igualtat a l'hora de pagar impostos". En aquest sentit López ha deixat un missatge cap a l'executiu al dir que "el seu plantejament és defensar als seus, als que més tenen". Per la seva banda, Pintat ha demanat sobretot "que es faci cas del Tribunal de Comptes" i ha recomanat al ministre Jover que "ha de donar exemple i ha de complir amb les seves obligacions que és el que toca".