Escalé demana un esforç a Govern per reduir la transitòria de cinc anys de la nova llei del català

Andorra la VellaEl conseller general i líder de Concòrdia, Cerni Escalé, s'ha mostrat satisfet pel Projecte de llei de la llengua pròpia i oficial, que blindarà l'ús del català en l'àmbit administratiu i en l'atenció al públic a empreses públiques i privades. Ha donat les gràcies a tots els grups que han participat i que formen part del consens de protegir el català com a patrimoni de país.

Tot i això, Escalé ha fet referència a l'etapa transitòria de cinc anys que obre la llei perquè els actuals i futurs residents s'adaptin a la normativa, i que és el període que trigarà a arribar a absolutament tots els permisos de residència.

Considera que "és comprensible que un país que té una capacitat d'ensenyament del català limitada es comenci ensenyant el català a aquelles persones que atenen el públic". Assegura que per això el seu grup va demanar, d'entrada, que es comencés per aquestes persones i després s'anés ampliant a la resta de permisos.

Finalment, això no serà així i s'ha establert una transitòria de cinc anys, que tot i que realment és curta per a Escalé, admet que generarà una situació de desigualtat que serà "molt temporal". "És per nosaltres la contradicció de demanar un nivell de català a un treballador de la construcció i no a un creador de continguts", ha exemplificat durant la intervenció.

Malgrat aquest escenari, el conseller de Concòrdia considera que "és remeiable amb les polítiques del mateix Govern" i que en cap cas "entorpeix la nostra visió d'aquesta llei" que és "excel·lent" i neix del "consens d'aquesta cambra".