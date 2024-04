Bartumeu defensa l'acord d'associació i el titlla de "necessitat"

Andorra la VellaL'excap de Govern i representant de Progressistes SDP al pacte d'estat per la UE, Jaume Bartumeu, ha oferit declaracions a diversos mitjans per argumentar la seva postura i la del partit favorable a l'acord d'associació amb Europa.

En paraules que recull RTVA, ha assegurat que "Europa no és una opció, Europa és literalment una necessitat". Considera imprescindible pel país estar en "una mena d'estructura institucional" que permeti més col·laboracions i "rebre suports i ajudes".

Bartumeu també ha fet una estirada d'orelles a Govern per no haver publicat encara el text íntegre de l'acord d'associació. "Porto quatre mesos donant explicacions de per què no heu publicat l'acord", declara.

El representant de Progressistes SDP ha avançat que per aquest motiu donaran pròximament el tret de sortida a una companya de comunicació, on s'expliqui realment les parts positives i les negatives, que reconeix que també existeixen. Tot i això, clou assegurant que "és un acord suficient per començar una nova etapa".