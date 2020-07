El Govern descarta les desviacions de la Massana i de Sant Julià de Lòria i prioritza l'edifici multifuncional i la sala d'exposicions

"Revertir els efectes negatius de la crisi i crear riquesa i benestar social", aquests són els objectius que el Govern vol aconseguir a través del pla d'acció de l'executiu per al període 2020-2023 i que el cap de Govern, Xavier Espot, ha presentat aquest dilluns. Es tracta d'una proposta que dibuixa les accions que el Govern es planteja per aquest període i que es defineix amb la voluntat que es dugui a terme en la seva totalitat. Per materialitzar-lo, tal com ha incidit Espot, caldrà una inversió de 80 milions d'euros, el 38% per a inversions i el 62% vinculat a despesa, als quals caldria afegir els diners que FEDA i Andorra Telecom també té previstos, amb la qual cosa s'ascendiria en total a 212 milions. En aquest full de ruta s'inclouen les infraestructures que l'executiu té clar que es duran a terme i aquelles que ha posposat, ja que es veu "difícil dur-les a terme en els pròxims tres anys", tal com ha comentat Espot. Així, queden descartades les desviacions de la Massana i de Sant Julià de Lòria, els museus nacional i de l'automòbil i l'edifici de serveis de Santa Coloma. Sí que es farà l'edifici multifuncional i una nova sala d'exposicions del Govern.



En aquest sentit, el cap de Govern ha detallat que s'han descartat aquestes infraestructures ja sigui pel cost o perquè s'ha avaluat el seu retorn i no es consideren prioritàries. En aquest sentit, ha afegit que el criteri que s'ha fet servir per decidir tirar endavant ja unes o d'altres és "el gran retorn en termes de valor afegit". "Hem volgut ser molt realistes", ha emfasitzat Espot, que ha afegit que malgrat que aquests projectes es deixin per a més endavant això no vol dir que en aquests propers tres anys no s'hi treballi i en aquest sentit ha manifestat que per exemple en el museu nacional es continuarà definint el seu contingut.



Pel que fa a les infraestructures del multifuncional i la sala d'exposicions, l'executiu ja té diferents ubicacions sobre la taula i es pensa que es pot avançar "decididament" en els propers tres anys per materialitzar-les. De fet, el cap de l'executiu ha anunciat que les decisions sobre les ubicacions es prendran "de forma imminent".



Pel que fa a l'heliport, ha manifestat que no es descarta i que es tirarà endavant sempre que es trobi una "ubicació idònia". Així, ara com ara hi ha diferents opcions sobre la taula, ha manifestat, i ha concretat que si es troba una ubicació "alternativa idònia" es tirarà endavant aquest projecte que des de l'executiu es continua considerant "clau" pel que fa al punt de vista econòmic. Si no és possible, ha remarcat, "es descartarà" aquesta infraestructura aquesta legislatura.



Pel que fa a l'aeroport, el que el Govern preveu és impulsar la promoció del de la Seu d'Urgell, tenint en compte, tal com ha emfasitzat Espot, que és on de manera més immediata es poden implementar vols regulars. De fet, el "desenclavament" del país és un dels punts que s'inclou en el full de ruta que ha dissenyat l'executiu ja que es considera essencial que el país estigui "ben connectat". Es veu aquesta infraestructura com a eix vertebrador de l'activitat econòmica i per generar "noves oportunitats". Això no vol dir, ha volgut deixar clar Espot, que es tanqui la porta a un aeroport a Andorra, que ha recordat que es troba en "una fase molt inicial". En aquest sentit, ha manifestat que els estudis "han de prosseguir" i en el seu moment l'executiu es posicionarà sobre si el projecte és viable o no.