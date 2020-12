El Govern endreça la regulació sobre la videovigilància

El Govern ha aprovat aquest dimecres el reglament relatiu a la instal·lació de sistemes de videovigilància, un text que determina, entre altres aspectes, que el ministeri d’Interior ha de crear un registre en el qual constin les autoritzacions de les instal·lacions d’aquests sistemes, ja siguin públics o privats, i de les comunicacions rebudes sobre la instal·lació, les renovacions, les modificacions i les baixes.

Tal com ha explicat el ministre portaveu, Eric Jover, aquest reglament es deriva de la llei de seguretat pública i serveix per regular la utilització de sistemes de videovigilància, tant per part del sector públic com del privat, i estableix les garanties dels drets fonamentals dels ciutadans en les fases d’autorització, d’enregistrament i d’utilització de les imatges i dels sons obtinguts mitjançant aquests sistemes.

Així, s’estableixen tres tipologies de videovigilància: aquella que no grava sons ni imatges associades als espais públics, la que sí ho fa i la temporal. A més, es defineixen els requisits per dur-les a terme i també les normes d’organització i de funcionament de la comissió nacional de videovigilància, l’òrgan que emetrà informes i farà recomanacions sobre aquesta matèria.