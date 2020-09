Madrid reclama "millors condicions laborals i socials" per als espanyols que treballen a Andorra

La ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, ha mantingut aquest dilluns una trobada a Madrid amb la seva homòloga espanyola, la titular d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, Arancha González Laya, durant la qual han pogut tractar temes d’interès bilateral. Entre les qüestions tractades hi ha la proposta de simplificar els tràmits perquè els estudiants andorrans o els treballadors espanyols puguin gaudir d’una millora per a la seva estada als dos països. D’aquesta manera, en la roda de premsa posterior a la trobada entre les dues ministres, Ubach ha manifestat que cal estudiar la possibilitat, amb el treball d'una comissió mixta, que els andorrans, especialment els estudiants, puguin gaudir d'una agilització i una millora dels tràmits per a la residència al país veí, unes gestions que també haurien de ser més senzilles per als treballadors espanyols, tal com ha assegurat la titular espanyola d’Afers Exteriors, que ha afegit que el govern espanyol voldria unes millors condicions en matèria de drets “socials i laborals” dels espanyols que treballen a Andorra, així com que hi hagi una millor empara per als estudiants andorrans.



Les dues titulars d’Afers Exteriors també han tractat la gestió que s’ha fet durant la pandèmia en qüestions com la gestió de la frontera o sanitària. González Laya ha agraït el “suport” rebut per a la repatriació de nacionals espanyols i també en matèria fronterera i sanitària, una ajuda que Ubach també ha volgut reconèixer a Espanya. En aquest sentit, Ubach ha manifestat que la situació viscuda ha palesat la necessitat de millorar la situació dels nacionals d’Andorra a Espanya i viceversa.



Durant la roda de premsa posterior González Laya ha reiterat el suport d’Espanya en les negociacions amb la Unió Europea per a l’acord d’associació, un procés que Ubach ha qualificat com a “complex”, incidint en la importància que ha de tenir per a la diversificació de l’economia. I precisament a la recuperació econòmica i la necessitat d’“unir esforços”, s’ha referit la titular espanyola d’Afers Exteriors incidint en la cooperació entre els països iberoamericans, un repte que creu que cal abordar en el marc de la Cimera de caps d’Estat i de govern iberoamericans que Andorra acollirà l’any que ve, així com en el marc del fòrum econòmic que ha de precedir aquesta cita del mes d’abril de l’any que ve. “Ha de ser un moment clau per rellançar els països des del punt de vista econòmic i social”, ha dit González Laya. Qüestionada sobre la participació de Veneçuela tant en les reunions prèvies com en la cimera de l’any que ve, Ubach ha destacat el caràcter “inclusiu” de la Conferència Iberoamericana i ha conclòs que per aquest motiu Andorra convida Veneçuela a totes les trobades ja que la voluntat és que els 22 països que integren l’ens formin part a tots els esdeveniments previstos.



En la reunió –que ha comptat amb la presència de l’ambaixador d’Andorra a Espanya, Vicenç Mateu; la directora d’Afers Bilaterals i Consulars, Cristina Mota, i de dues diplomàtiques de l’ambaixada d’Andorra a Madrid; i de l’ambaixador d’Espanya a Andorra, Àngel Ros; la directora general d’Europa Occidental, Central i Sud-Est, Maria Victoria González, i dos càrrecs encarregats de relacions amb la UE– també s’ha tractat, ha manifestat González Laya, de la voluntat d’avançar en qüestions com l’aeroport de la Seu d’Urgell.