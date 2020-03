Posposades 'sine die' les mesures per la Covid-19

El Govern ha decidit reagrupar les mesures preses des del 4 de març arran de la crisi del coronavirus i posposar-les 'sine die'. D'aquesta manera, tal com surt publicat aquest dimecres al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA), les mesures que ha anat acordant l'executiu en les darreres setmanes tenien diferents dates de finalització, per exemple la d'aturada de l'activitat econòmica tenia una durada de vuit dies. Vist que es fa necessari una pròrroga, tal com destaquen des de l'executiu, es decideix que totes les mesures que es deriven dels diferents decrets que s'han anat publicant queden "actualitzades" i "prorrogades fins que el Govern acordi deixar-les sense efecte".

Tal com s'ha esmentat, entre aquests decrets afectats per aquesta pròrroga hi ha el que establia l' aturada de l'activitat per un període de vuit dies, que ara queda prorrogat sense data. També hi ha el que establia el tancament dels centres escolars, dels d'oci i lleure i fins i tot el que estableix les mesures d'higiene que han de complir els establiments de primera necessitat que resten oberts. També hi ha les que afecten els centres sociosanitaris (la prohibició de les visites de familiars, per exemple) i al centre penitenciari (la suspensió de les visites i les formacions).