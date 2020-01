Setze conselleries a la capital per "adaptar-se a les noves necessitats"

Els consellers de la majoria d’Andorra la Vella encapçalaran un total de setze conselleries amb les quals, segons ha manifestat la cònsol major, Conxita Marsol, es volen “adaptar a les noves necessitats”. Així, per exemple, s’ha creat la conselleria de Sostenibilitat i Innovació, que presidirà Gerard Estrella; la de Patrimoni Natural, ja que tal com ha manifestat Marsol es vol “preservar-lo i millorar-lo i donar-li valor” a través d’una conselleria que encapçalarà Gerard Menardia juntament amb Aparcaments; i també s'ha impulsat Planificació Urbanística, que presidirà la mateixa cònsol major juntament amb la de Circulació. En matèria urbanística, ha manifestat Marsol, es vol “adaptar l’urbanisme a les necessitats de la parròquia, de la gent, dels barris; socialitzar espais públics i fer un urbanisme tàctic”.

A banda de les ja esmentades, el cònsol menor, David Astrié, presidirà les conselleries de Finances i de Serveis Públics; Miquel Canturri, Cultura i Promoció Turística; Meritxell Pujol assumirà Social; Alain Cabanes, Esports i Joventut; Meritxell López estarà al capdavant de Desenvolupament Estratègic i Comercial i de la de Projectes Participatius i Letícia Teixeira assumeix Tràmits, Tributs i Deutors, i Recursos Humans.

Des de l’oposició socialdemòcrata s’ha posat en relleu, durant la sessió de consell de comú, el compromís de la majoria per facilitar que els tres consellers puguin participar en les setze comissions, ja que la consellera Dolors Carmona ha recordat que es “passa de set a setze comissions”. Marsol ha manifestat que no és que es passi de set a setze, ja que algunes en el moment de treballar es podran agrupar i ha recordat que també hi haurà d’haver una adaptació als consellers de la majoria, ja que no n’hi ha cap a temps complet. “Confiem en el compromís de la cònsol i treballarem de valent perquè la parròquia prosperi”, ha manifestat Carmona, al mateix temps que lamentava que hagin rebut la documentació i la informació sobre les comissions amb tan poca anticipació, ja que de fet ha manifestat que encara no s’ha calendaritzat quan es reuniran, amb la qual cosa encara no saben si podran arribar a totes. “És una precipitació que no ens agrada”, ha dit.

Nomenament de Rossell

Carmona també ha lamentat que s’hagin hagut d’assabentar pels mitjans de comunicació de la voluntat de nomenar Miquell Rossell cap del Servei de Circulació i ha destacat que es “mereixen” tenir la informació abans ja que, tot i que de l’oposició, també són consellers comunals. Sobre aquest nomenament, Marsol ha defensat que és “una voluntat de la cònsol major” incorporar Rossell i que ja era un compromís que es va prendre fa un any i mig, tot i que es va decidir deixar passar les eleccions comunals per prendre la decisió definitiva. La cònsol major ha manifestat que tenia “el compromís amb tots els agents de circulació” que es posaria al capdavant del servei una “ persona preparada i competent” i ha defensat que aquesta és Rossell. De totes maneres, ha afegit que de moment encara no hi ha res tancat i que l’acord definitiu es podria prendre la setmana vinent. “No em condicionarà el parentesc” de Rossell amb el cònsol menor, ha manifestat la cònsol major referint-se a les acusacions del PS de “nepotisme” i ha afegit que cal mirar “les hemeroteques” i veure que el cas de Rossell no “serà el primer ni l’últim”. “Abans de dir coses hem de mirar casa nostra”, ha dit, referint-se al PS. Sobre el fet que des del Partit Socialdemòcrata es critiqués que no s’opti per una persona de dins el servei, Marsol ha explicat que es va “acordar amb tots els agents que vindria una persona de fora” i ha desvetllat que fins i tot fa un any van estar a punt d’incorporar un mosso d’esquadra però que finalment no va poder ser possible perquè no va obtenir l’excedència. Ha defensat que cal una persona externa al servei “amb idees noves, amb nous conceptes” i que així es va comprometre amb els agents de circulació.

En la sessió de consell de comú celebrada aquest dijous també han pres possessió del càrrec Àngel Grau, que durant molts anys ha estat secretari general del comú d’Escaldes-Engordany, i de qui Marsol n’ha destacat la vàlua. També ha estat renovat en el càrrec l’interventor Joan Obiols, que ja va desenvolupar aquesta tasca en el mandat anterior.

A l’últim i qüestionada sobre la recollida de signatures contra el giny del pic de Carroi, Marsol ha manifestat que els ciutadans tenen el dret a “manifestar-se” i que ja ha rebut aquestes firmes però també ha subratllat que ells duien al programa electoral aquest projecte i que creuen que estan “legitimats” per tirar-lo endavant. De totes maneres, ha recordat que aquest projecte, un cop es defineixi, se sotmetrà a informació pública i que els ciutadans podran dir-hi la seva. Marsol també ha avançat que ja hi ha un acord amb les companyies asseguradores per a les indemnitzacions per a l’incendi dels Serradells i per aquest motiu aquest dissabte s’ha convocat una sessió de consell extraordinari per abordar aquest punt.