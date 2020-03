Vives fa una crida a la unitat dels andorrans per fer front al coronavirus

El copríncep episcopal, Joan-Enric Vives, ha reclamat que "ens hem d' unir com a país" per tal de poder donar resposta a aquesta crisi generada per la pandèmia de la Covid-19. Amb motiu d'aquesta situació, Vives, a través d'un missatge institucional a RTVA, ha volgut agrair a tots aquells sanitaris com també a les persones que mantenen els serveis bàsics, la seva dedicació, ja que "ens aporten seguretat i confiança". En aquest sentit, ha declarat que aquesta crisi portarà conseqüències sanitàries i també econòmiques, i ha afegit que la preocupació és constant "per les repercussions que tot pugui acabar tenint en les persones i les famílies més vulnerables".

En el marc d'aquesta situació, el copríncep ha mostrat el seu suport a les mesures preses pel Govern i ha afegit que els consells i les recomanacions que anuncien "són molt necessàries i d'obligat compliment". Tot i així, també ha volgut cridar a la serenor i a la calma de la població i ha demanat viure aquest període de confinament mitjançant una cooperació i solidaritat mútua i amb creativitat. "No ens deixem paralitzar ni angoixar per la incertesa i desconeixença de la infecció", ha declarat Vives, que ha volgut concloure afirmant que amb unió es podrà vèncer "aquesta batalla contra el coronavirus i les seves conseqüències" i recuperar la normalitat del dia a dia habitual.