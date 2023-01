Acció, llista nacional en solitari i pactes a les territorials

Andorra la VellaLa candidata a cap de Govern per Acció i actual ministre d'Afers Socials, Joventut i Igualtat, Judith Pallarés ha reiterat que el partit es presentarà en solitari en l'àmbit nacional i cercarà possibles pactes per configurar llistes a diverses parròquies amb la voluntat de garantir la seva presència al Consell General la pròxima legislatura. "Els sistemes electorals tenen la seva estructura i tothom fa els seus números per això la voluntat de fer pactes, és complicat que un grup parlamentari tingui representació si no disposes d'alguna territorial", ha indicat.

Tot i que no ha volgut valorar el recent acord entre el partit Socialdemòcrata i Progressistes-SDP, la candidata a cap de Govern per Acció ha exposat que espera que la voluntat "pactista" que s'està generant en el període preelectoral es mantingui després dels comicis per tenir "un bon funcionament de cara al futur i que al pròxim Govern tots siguem capaços de treballar per assolir acords per a la millora del país i tirar endavant els dossiers importants que hi ha sobre la taula". I ha destacat que el país requereix pactes per disposar d'un Govern estable i avançar. "Animo que aquesta voluntat sigui una manera d'actuar a favor de totes les polítiques que s'hagin de dur a terme", ha asseverat.