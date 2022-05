Acusacions creuades a Sant Julià per l'ampliació de l'abocador de la Rabassa

Sant Julià de LòriaLa problemàtica dels abocadors ha centrat aquest dimarts la sessió ordinària del consell de comú de Sant Julià de Lòria. En especial l'ampliació de l'abocador de la Rabassa, un equipament ubicat a la cota 1.600 de Naturland i que es perfila com a una possible solució per al sector de la construcció a curt termini. Des de l'oposició, el conseller de Desperta Laurèdia, Cerni Cairat, ha lamentat que la majoria no els hagi informat en cap moment del projecte d'ampliació ni tampoc hagi sigut un assumpte tractat a la comissió d'urbanisme. També ha acusat la majoria comunal de manca de sensibilitat, ja que l'ampliació del terreny suposaria gairebé duplicar la superfície actual, cosa que tindria "una afectació i un impacte molt gran", no només pel que fa a l'aspecte paisatgístic i mediambiental, sinó també "pel trànsit de camions i l'afectació social que pot tenir en aquest sentit".

Mentre que des de la formació de la minoria són partidaris d'estudiar altres possibles ubicacions, el cònsol major lauredià, Josep Majoral, ha defensat que el que s'ha volgut des del comú "és anticipar-se en la mesura de la seva capacitat a aquesta problemàtica encomanant un projecte d'ampliació d'un abocador ja existent". En aquest sentit, ha retornat l'acusació assegurant que mentre que la majoria actua, la minoria només fa demagògia. A l'espera de rebre els resultats del projecte d'ampliació, Majoral ha explicat que serà compartit amb els consellers de Desperta Laurèdia i en cap cas significa que s'hagi de tirar endavant. "Abans de fer res cal tenir les coses clares", ha afegit.

