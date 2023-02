Andorra Endavant "salva" la llista a Sant Julià

Andorra la VellaAndorra Endavant ha "salvat" les llistes territorials de Sant Julià i Ordino. Segons ha informat la presidenta del partit, Carine Montaner, els candidats afectats per l'aplicació d'excedències automàtiques han acceptat el període sense sou i mantenen la posició a la llista parroquial per a les pròximes eleccions del 2 d'abril.

Montaner ha explicat que el titular lauredià ha decidit signar el permís laboral no retribuït i buscarà una altra feina per continuar tenint ingressos fins al dia dels comicis. Respecte a la suplent ordinenca ha apostat per quedar-se sense salari fins al 2 d'abril. "Està disposada a fer sacrificis pel canvi amb l'ajuda de la seva família i amics", ha indicat.