Andorra i Espanya encarreguen un treball tècnic per resoldre els límits fronterers

Andorra la VellaAndorra i Espanya han decidit encarregar un treball tècnic per mirar la delimitació fronterera entre els dos territoris, centrat principalment en el cas del planell de la Tossa, per veure si les basses d'aigua per produir aigua artificial i el parc fotovoltaic es troben en territori espanyol o no. Així ho ha explicat l'ambaixador espanyol a Andorra, Àngel Ros, aquest dijous.

De fet, la comissió mixta per a la delimitació de la frontera ja es va reunir per primer cop fa una setmana amb els membres designats tant per Espanya com per Andorra i van decidir encarregar un treball tècnic del conjunt del límit fronterer. "La previsió és encarregar a tècnics dels instituts dels corresponents serveis cartogràfics i geogràfics dels països que facin el treball tècnic", ha informat Ros. Els treballs es basaran en un estudi de tota la documentació que hi hagi, tant municipal com notarial, i, en segon lloc, amb un treball de camp. "Es tracta d'un treball cartogràfic", ha indicat.

Així, els tècnics hauran de fer una planificació dels treballs, i un cop es tinguin, la comissió mixta es tornarà a retrobar. "El primer que s'ha de fer és el treball tècnic i delimitar" i a partir d'aquí, quan hi hagi el dictamen, si cal, es buscaran solucions, ha declarat l'ambaixador, emfasitzant que els terminis poden ser llargs. "En temes de delimitacions territorials, les escales de temps normalment són anys i no mesos", ha dit.