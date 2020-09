Els andorrans ja no necessitaran visat per anar a Rússia de turisme a partir del 25 de novembre

Pas important i necessari per a l’entrada en vigor del conveni entre els governs de la Federació Russa i Andorra sobre les condicions de supressió de les formalitats de visat en els viatges mutus dels ciutadans dels dos països. L’ambaixador d’Andorra a Espanya, Vicenç Mateu, i el seu homòleg rus, Yuri Korchagin, han intercanviat notes diplomàtiques que permeten avançar en el procés de posada en marxa del conveni. Així, en l’acte d’aquest divendres que s’ha celebrat l’ambaixada de Rússia a Madrid, la part andorrana ha fet entrega de l’instrument de ratificació i la part russa ha acusat recepció d’aquest. Per tant, de conformitat amb el seu article 13, el conveni entrarà en vigor al transcórrer 60 dies naturals des d’aquesta data, és a dir, el 25 de novembre, tal com informen des del Govern.

A partir d’aquesta data, els andorrans podran desplaçar-se a Rússia per motius turístics sense haver de tramitar un visat, en aquelles estades que no superin els 90 dies. Es tracta d’una "fita rellevant" per a Andorra, ja que "millora les condicions de viatge dels nacionals i reforça les relacions amb la Federació Russa", assenyalen des de l'executiu.

A més, el conveni estableix una base jurídica sòlida per seguir desenvolupant les relacions bilaterals existents i crea les condicions necessàries per incrementar els intercanvis turístics entre ambdós països.