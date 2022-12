Aposta perquè Andorra enforteixi el seu lideratge en innovació a la comunitat iberoamericana

Andorra la VellaEl secretari general de la Secretaria General Iberoamericana (Segib), Andrés Allamand, ha visitat aquest divendres Andorra. Aquesta visita ha servit per palesar que Andorra "és molt més coneguda" des que el 2021 va acollir la celebració de la cimera iberoamericana i també per constatar que ha d'enfortir "el seu lideratge" a la comunitat iberoamericana en certs aspectes com per exemple en innovació. "A partir de la cimera, que va ser molt exitosa, Andorra té un rol nou, distint i principal en la comunitat iberoamericana, que aprecia la seva aportació", ha subratllat Allamand, que ha afegit que ara s'està treballant en diferents aspectes, sobretot en innovació, perquè Andorra pugui assumir aquest lideratge nou entre els països iberoamericans.

Aquesta és la primera visita d'Allamand a Andorra des que va prendre possessió del càrrec l'any passat i tal com ha destacat la ministra d'Afers Exteriors, Maria Ubach, ha estat "molt important perquè Andorra col·labora de manera molt estreta amb la Segib". De fet, Ubach ha recordat que el país va organitzar la cimera iberoamericana el 2021 i des de llavors hi ha hagut "un abans i un després", ja que la visibilitat com a país "ha millorat moltíssim" no només des del punt de vista de l'organisme internacional sinó entre els països que integren la cimera, amb els quals han sorgit accions de col·laboració bilateral. Aquesta visibilitat ha estat corroborada per Allamand, que ha subratllat que la cimera va estar "extraordinàriament organitzada" i hi ha "un abans i un després en el coneixement d'Andorra" des d'aquesta cita. Així, ha manifestat que a la regió el Principat és molt més conegut i "quan es coneix" s'aprecia les seves "característiques especials" entre les quals ha subratllat que és un país "que progressa, on hi ha cohesió social, seguretat i un respecte enorme per la natura". A més, també ha remarcat que té un sistema educatiu "que ja el voldrien molts països".

Tal com s'ha esmentat, la visita del secretari general de la Segib ha servit per posar sobre la taula el fet que Andorra pot tenir "un rol especial i liderar algun projecte" i s'ha incidit que això podria anar en la línia de la innovació. Tal com ha reconegut Ubach la proposta és encara embrionària i no hi ha cap projecte en ferm tancat, i ha recordat que s'ha pensat en la innovació, ja que no en va Andorra li va donar molta importància durant la cimera, per a la qual va escollir el lema "innovació per al desenvolupament sostenible".

Al seu torn, el secretari general iberoamericà ha incidit que Andorra ha de tenir un rol "principal" en qüestions d'innovació que són "el futur" i ha apuntat que aquesta línia de treball podria anar, per exemple, centrada en el turisme de muntanya. Així, considera que Andorra pot transmetre "com a millors pràctiques a altres països" la seva experiència tenint en compte que el turisme de muntanya és "molt important" al Principat i també a altres països iberoamericans, com Xile, l'Argentina i d'altres de la serralada dels Andes. D'aquesta manera, la idea seria que aquest turisme es traduís en "font d'ingressos, progrés i treball" per als diversos països.

Durant la seva estada al país Allamand s'ha reunit amb el cap de Govern i amb la ministra d'Afers Exteriors i ha mantingut també trobades amb els cònsols d'Andorra la Vella, amb membres de la Confederació Empresarial Andorrana (CEA) i ha visitat l'escola andorrana de Santa Coloma.