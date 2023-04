Bartumeu deixa el lideratge d'SDP

Andorra la VellaJaume Bartumeu no continuarà com a líder d’SDP després que la formació progressista hagi celebrat avui l’assemblea de valoració sobre els resultats electoral del 2 d’abril. Bartumeu deixarà de la presidència de la formació i s’obre un període de renovació perquè s’opta per no dissoldre’s sinó per cercar un nou impuls. A l’assemblea s’ha reconegut que els resultats electorals estan lluny de ser satisfactoris. L’aliança amb el PS no els ha permès entrar al Consell i tornaran a ser una formació extraparlamentària com ja va passar en els comicis del 2019 quan, en solitari, no van arribar al mínim de vots per obtenir un conseller a la llista nacional.

La decisió porta Jaume Bartumeu a deixar de liderar un partit polític per primer cop des de fa trenta anys. Va iniciar la seva carrera a finals de la dècada dels 80 del segle passat. A principis dels anys 90 ja era el número dos d’un govern d’Òscar Ribas. En l’època constitucional va ser el líder de Nova Democràcia fins l’any 2001 quan es va crear el Partit Socialdemòcrata on va continuar com a cap. Va ser Cap de Govern entre el 2009 i el 2011 i va haver de convocar eleccions anticipades després de no aconseguir una majoria al Consell per aprovar cap pressupost. Bartumeu va encapçalar una escissió al PS amb el nom d’SDP i al 2015 el partit va obtenir dos consellers generals. Al 2019, SDP va quedar fora del Consell i al 2023 ha tornat a passar el mateix.