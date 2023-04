Cabanes considera que Liberals ha estat important en la majoria de DA i reclama que compleixin el pacte

Andorra la VellaLiberals ha reivindicat el seu paper de la majoria obtinguda per Demòcrates en les passades eleccions, especialment en les victòries d'Ordino i Andorra la Vella, tal com informa RTVA. Reclamen que el pacte amb la formació taronja, per tant, es compleixi.

El líder de la formació, Josep Maria Cabanes, ha admès que no fer llistes a les parroquials on no anaven amb DA els ha perjudicat. Malgrat que afirmen que el seu paper ha estat rellevant per assolir la governabilitat que garanteix l'obtenció d'aquesta majoria absoluta, reconeixen que no són els resultats que esperaven i que és moment d'obrir un període de reflexió.