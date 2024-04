Montaner abdica del grup de treball d'habitatge del Consell General

Andorra la VellaCarine Montaner, consellera i presidenta del grup parlamentari d'Andorra Endavant, anuncia que deixa el grup de treball per l'habitatge del Consell General arran les noves mesures de Govern que espera aprovar pròximament. La consellera creu que no és necessari participar en un òrgan el qual no es té en compte l'opinió dels diferents grups parlamentaris, no s'envia informació per estudiar la problemàtica i no vol ser partícip d'aquestes mesures que segons la consellera generarà inseguretat jurídica pels inversors estrangers.

El projecte de llei per al creixement sostenible i el dret de l’habitatge ha causat un gran revolt per la complexitat i la varietat d'àmbits als quals afecta. D'una banda, les vinyetes taxades i la mesura de cedir de forma obligatòria els pisos buits a Govern per a fomentar el mercat de l'habitatge ha estat titllada d'"inconstitucional" pels immobiliaris i propietaris del país que demanen una explicació més concreta i detallada sobre aquesta mesura, per tal de saber si poden estar afectats.

"És desconcertant veure com, després de treballar conjuntament i dedicar temps i esforços a aprofundir en la problemàtica de l'habitatge, el Govern decideix actuar unilateralment sense tenir en compte les opinions i el consens assolit en el grup de treball. Aquesta falta de comunicació sobre les noves mesures que han pres, sense consens i pel fet que no compartim que siguin mesures oportunes, ens porta a prendre la decisió de marxar del grup" afirma el comunicat d'Andorra Endavant.

"Considerem que les mesures adoptades són perilloses i poden tenir conseqüències importants: L'expropiació temporal dels pisos buits pot crear un clima d'inseguretat jurídica i l'intervencionisme pot tenir un impacte negatiu en el mercat immobiliari, fins i tot induint els propietaris a prendre decisions com les de posar els seus pisos a la venda, paradoxalment exacerbant la situació d'escassetat d'habitatges disponibles. És important destacar que ja s'havien pres mesures respecte als pisos buits, i considerem que calia explorar opcions més equilibrades i consensuades amb tots els actors implicats en la problemàtica de l'habitatge" afegeix.

Aquest rebombori polític i mediàtic ha dividit al Consell General, ja que ahir els socialdemòcrates van claudicar del grup de treball per l'habitatge i van acusar Govern de legislar "a cop de Twitter" tal com va declarar el conseller Pere Baró.

S'ha acabat la mà estesa?

Ara és Montaner qui dona abdica del grup de treball, amb l'afirmació de la consellera d'Andorra Endavant, Noemi Amador, qui irònicament pregunta de què val participar al grup si Govern no envia dades i informació?

Sembla que la tensió al Consell és plausible i més amb un tema tan sensible com és l'habitatge, un dels grans problemes del país que era dels pocs eixos que feia unir als grups parlamentaris com es va veure amb la pròrroga dels contractes de lloguer fins a 2027. A hores d'ara, en canvi, la gran força parlamentària de DA ha provocat el neguit d'una part l'oposició del Consell, doncs no senten que es tingui en compte les seves accions. Finalment, Concòrdia dona suport al projecte, tal com va declarar Escalé a aquest diari qui considera que és una aposta "valenta" però arriba massa tard.