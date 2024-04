Concòrdia veu el projecte de llei com una aposta “valenta” de Govern

Andorra la VellaLa roda de premsa de Govern que ha comptat amb la presència del cap de Govern, Xavier Espot, i amb els ministres Marsol, Torres i Molné ha tingut una important transcendència política. La roda de premsa ha estat per a l’explicació del projecte de llei per al creixement sostenible i el dret de l’habitatge. L'executiu proposa diverses mesures amb els objectius "d’una banda, augmentar el parc immobiliari de lloguer a preu assequible i per un altre costat també, perquè són dos reptes, controlar el desenvolupament turístic del nostre país”, segons ha afirmat Espot.

Concòrdia afirma que és un projecte valent, i que fa falta aquests canvis per a millorar la problemàtica de l'habitatge i que esperar aquestes mesures ja han tingut un alt cost per la societat andorrana. "Són mesures que nosaltres hem defensat", ha declarat Cerni Escalé.

"Des de Concòrdia són mesures que recomanaven des que es va crear el moviment, evidentment ens alegrem que Govern hagi fet aquest moviment", ha afegit.

En primera instància, amb el cens d’habitatges buits ja finalitzat, es constatarà el que l’habitatge està buit i que se li ha d’aplicar l’impost corresponent. En un termini de tres mesos haurà de justificar aquesta situació, i es donarà la possibilitat de posar-lo al mercat de lloguer de forma directa, o de cedir-lo a Govern o a l’INH.

En cas que el propietari no el vulgui llogar, operarà una cessió temporal i obligatòria de l’ús d’aquest habitatge, a canvi d’un preu just i cert per al propietari, explica Marsol. Aquest el podrà recuperar quan vulgui, sempre que sigui per posar-lo a llogar o a la venda.

El líder de l'oposició, Cerni Escalé, ha declarat que "seguirem aportant sobre aquestes qüestions, esperarem a veure com es materialitza la llei definitiva que presenti el Govern". També ha declarat que agraeix "la capacitat d'escolta de Govern i de la ministra Marsol". Concòrdia a més recorda que moltes de les propostes del projecte de llei van ser propostes també del grup d'Escalé. Com exemple, la polèmica d'Onlyfans doncs amb el nou projecte de llei no es podrà ser autònom el primer any de residència per impedir trampes amb el dipòsit de 50.000 euros.