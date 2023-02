Carine Montaner, amb cinc llistes territorials

Andorra la VellaLa precampanya electoral està sent molt intensa per la presència de fins a vuit llistes nacionals que porten afegides diferents candidatures comunals. La gran sorpresa fins ara és la facilitat amb la qual Carine Montaner, segons diferents fonts polítiques, està tancant llistes parroquials. A hores d'ara, Andorra Endavant estaria en disposició de presentar-ne cinc. Andorra la Vella., Escaldes, Encamp, Ordino i Sant Julià.

La política laurediana està disposada a posar fi al mite del fracàs de tots els partits 'unipersonals' que han nascut arran de l'impuls d'un sol líder. La presència en múltiples parròquies d'Andorra Endavant és un element que afegeix incògnites a les eleccions. El partit no és de dretes o esquerres sinó de Montaner i la seva visió particular sobre molts temes. En habitatge estaria a l'esquerra, però en la guerra de Rússia comparteix els plantejaments de l'extrema dreta europea, per posar un exemple. I tampoc se sap si el seu potencial electorat dins dels 'negacionistes' encara està actiu o ja han passat pàgina.

Montaner perjudica segurament als demòcrates a Andorra la Vella, Escaldes i Encamp perquè el seu votant objectiu no és progressista. Però pot ajudar als taronges a Ordino i Sant Julià. A Ordino pot partir el vot 'antiGrífols' amb Enric Dolsa i desactivar-se mútuament. Montaner pot jugar la carta que va ser ella la primera que es va aixecar contra l'acord entre Govern i els laboratoris i Dolsa es va apuntar després al carro per tornar a tenir presència en l'escenari polític. I a Sant Julià, Montaner és un míssil a la línia de flotació d'Unió Laurediana. Si fa un gran resultat a la seva parròquia, pot fer que hi hagi 'partit' en una circumscripció que es donava segura per a Josep Pintat.