Carine Montaner vol que el director del SAAS doni explicacions sobre els problemes al transport sanitari

Andorra la VellaLa consellera general no adscrita, Carine Montaner, demana, a través de les xarxes socials, que el director del SAAS, Josep Maria Piqué, doni explicacions públicament sobre "què està passant a servei" i, concretament, en relació amb la problemàtica dintre del transport sanitari. Ho ha fet davant l'esclat dels treballadors, qui denuncien amenaces per part de l'adjudicatària del servei d'ambulàncies i anuncien una convocatòria de vaga per aquest dijous 1 de setembre.

Davant els fets ocorreguts, Montaner considera que Piqué hauria de deixar el càrrec de manera voluntària i, en el cas que no ho faci, assevera que no se li hauria de renovar el contracte quan aquest finalitzi l'agost del 2023. La consellera general recorda que fa cinc anys que mostra la seva preocupació per la gestió del transport sanitari al país, sigui a través de compareixences públiques o de preguntes parlamentàries.