Casal sobre la dimissió del director de l'Institut d'Habitatge "El que és important són les mesures que hem d'engegar per resoldre la problemàtica de l'habitatge"

Andorra la VellaEl director i president del comitè de direcció de l’Institut Nacional de l’Habitatge, Josep Maria Pla, ha confirmat els rumors sobre la seva dimissió. La notícia ha estat confirmada pel portaveu del Govern, Guillem Casal, durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, tot i que encara no ha estat oficialitzada de forma definitiva.

"Un cop es produeixi de manera formal doncs analitzarem i mirarem quin és el procediment per cobrir aquesta plaça, el que és important més enllà de les persones que ocupen els llocs són les mesures que hem d'engegar per resoldre la problemàtica de l'habitatge", va afirmar el ministre. Casal a més afirma que l'organisme seguirà en funcionament com de costum.