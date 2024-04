Escalé sobre l'especulació immobiliària: "Que paguin tant que no surti a compte"

Andorra la VellaCerni Escalé ha condemnat l'especulació a Andorra i insta a prendre mesures que evitin aquesta problemàtica en relació amb l'habitatge. El líder de l'oposició s'ha mostrat contundent contra l'especulació immobiliària "Que paguin més els especuladors, que els especuladors paguin tant que deixin d'invertir, que no surti a compte", va declarar el conseller de Concòrdia.

Això ha estat al Centre de Congressos d'Andorra la Vella on RTVA ha ofert un programa especial sobre l'habitatge que ha ajuntat a sis consellers generals: Judith Casal (PS), Cerni Escalé (Concòrdia), Carine Montaner (Andorra Endavant), Víctor Pintos (Liberals), Carles Naudi (Ciutadans Compromesos) i Maria Martisella (DA). En aquest espai s'ha debatut sobre el problema de l'habitatge i s'han posat en comú i en contra diverses accions del Consell General.

"Amb l’increment del preu de l’habitatge hem vist com la inversió estrangera pot ser molt perjudicial en alguns sectors. És impermissible que s’hagi prioritzat el valor dels immobles com a actiu financer per davant del dret a un habitatge digne de les persones del país" ha declarat Cerni Escalé a aquest diari.

El líder de l'oposició va assenyalar que el primer que s'ha de fer és frenar l'especulació immobiliària per "evitar que el problema empitjori", per Escalé això només es pot dur a terme fent que "paguin més els especuladors, que els especuladors paguin tant que deixin d'invertir, que no surti a compte".

En segon lloc, Concòrdia subratlla la necessitat de fer mesures per rebaixar el preu de l'habitatge "és evident que l'augment hi ha hagut en el preu immobiliari a Andorra ha estat molt influït també per la inversió estrangera immobiliària".