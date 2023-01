Cèlia Vendrell: "Poder defensar el pacte amb SDP em superava, em veia incapaç"

Escaldes-EngordanyLa consellera del comú d'Escaldes Cèlia Vendrell ha manifestat el motiu pel qual va deixar el partit Socialdemòcrata, l'acord electoral. Vendrell ha deixat clar que només hi ha una raó: el pacte amb Jaume Bartumeu. Aquesta coalició "em superava", segons ha declarat a Andorra Televisió. La consellera comunal es veia "incapaç" de poder explicar als ciutadans l'acord entre el PS i SDP. Vendrell ha reconegut que hi havia decisions de la formació que li costaven digerir però que aquesta era inacceptable. Altres membres del comú escaldenc, com Rosa Gili, ja havien deixat el partit amb anterioritat.