Una coalició conservadora a les generals, cada cop més lluny

Andorra la VellaLa possibilitat de crear un gran bloc conservador fa setmanes que està damunt de la taula. La idea, segons diferents fonts, seria agrupar les forces que el 2011 estaven integrades en el projecte DA que va liderar Toni Martí. La possibilitat de fer una aliança a tres bandes té dos motius principals. El primer és intentar garantir una majoria absoluta al Consell General evitant que la presentació de múltiples llistes de caràcter conservador en les parroquials acabin afavorint al bloc progressista format per Pere López i Jaume Bartumeu. Els dos consellers de cada parròquia se'ls endú la llista més votada. El segon és crear un grup que permeti una estabilitat per a una legislatura clau amb temes com l'acord d'associació o la reforma del sistema de pensions de la CASS.

L'opció s'ha complicat per dos motius. Els liberals estan plantejant unes demandes inacceptables pels demòcrates i que busquen gairebé la paritat amb DA quan la diferència actual d'escons és d'11 a 4. Per part de Pintat, el problema es troba en el fet que no manifesta intenció de voler entrar en una majoria de Govern si això significa renunciar a part dels seus posicionaments, especialment l'oposició a l'acord d'associació. Prefereix mantenir l'opció de control des d'una oposició minoritària com té ara.

L'element que pot fer canviar la tendència és el pacte entre el PS i SDP perquè ni Pintat ni Cabanes volen jugar amb el risc d'un govern socialista amb els temes clau que hi ha damunt la taula aquesta legislatura.