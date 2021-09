Els comuns volen establir un sistema de recollida dels residus urbans conjunt a tot el país

La Massana Els comuns volen anar tots en la mateixa línia i arribar a establir una metodologia de recollida de residus urbans conjunta a tot el país. Així ho han assegurat durant la reunió de cònsols després que des del Govern se'ls hagin presentat els treballs del nou pla de residus que anirà del 2021 al 2035. Aquest nou pla servirà per adaptar-se als nous estàndards i normatives europees i implicarà una millora de la qualitat del servei de recollida dels residus urbans així com una reducció d'aquests, tal com ha informat la cònsol major de la Massana, Olga Molné, qui ha actuat de portaveu conjuntament amb la cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol. D'altra banda, des dels comuns també s'ha recordat que aquest dimecres finalitza el termini perquè el Govern respongui al recurs administratiu que van presentar les set corporacions per les transferències del 2017. En cas de no respondre, serà considerat silenci administratiu, ha comentat Molné, reiterant que l'executiu sempre acostuma a respondre. "En funció de la resposta es decidirà com continuarem amb el procediment" però si no hi hagués resposta, s'aniria a Batllia, ha declarat.

