Concòrdia considera que l'anunci de les mesures per regular la inversió estrangera immobiliària generarà un efecte crida

Andorra la VellaConcòrdia lamenta la manera com el Govern ha fet públiques les mesures del Projecte de Llei per al creixement sostenible i el dret a l’habitatge, sense haver exposat les actuacions prèviament als membres del grup de treball sobre l’habitatge, que havia estat dissenyat específicament per aquesta qüestió. En aquest sentit, es veu un doble discurs de l’executiu sobre el consens, que en alguns aspectes sigui buscat i en positiu i en d’altres, com aquesta ocasió, no.

Malgrat tot, el grup parlamentari es mantindrà dins del grup de treball, perquè considera que és un bon espai on intercanviar opinions. Ara bé, la idea és presentar propostes pròpies en matèria de territori i construcció, inversió estrangera i marc fiscal. En aquest sentit, és urgent una modificació de la Llei del sòl (LOGTU).

Amb l’avançament de les mesures abans de tenir el text legislatiu acabat, Concòrdia considera que el Govern ha avisat el mercat i que la situació pot empitjorar abans de començar a millorar. És a dir, es pot produir un efecte crida que impulsi els inversors estrangers a actuar ràpidament. A més, el projecte de llei uneix temàtiques que necessiten un treball més ampli i una reflexió molt més profunda, que no fa convenient que siguin englobades en un sol text.

Fa sis anys que Andorra espera mesures decidides en matèria de creixement sostenible. Concòrdia celebra que finalment el Govern hagi pres mesures valentes i que la formació ja havia defensat, com en el cas dels habitatges d’ús turístic, tot i que en alguns aspectes considera que encara es podria anar més enllà, per exemple, limitant a un de sol el nombre d’habitatges que poden comprar les persones no residents.