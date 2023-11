Concòrdia es va 'oblidar' de presentar esmenes a la llei d'habitatge

Andorra la VellaConcòrdia va anunciar que descarta realitzar esmenes a la llei de l’habitatge al contrari del que han fet PS i Andorra Endavant. El grup que lidera Cerni Escalé va decidir no presentar cap esmena a la llei de l’habitatge promoguda per la ministra Conxita Marsol. Escalé va explicar que els canvis en esmenes es discuteixen en comissió legislativa i els hi derogarien igualment. I optaven, per proposicions de modificació, perquè són aportacions que es fan en la sessió del Consell General i allà es debaten.

Aquesta explicació es va rebre amb escepticisme per part de la resta de partits. Perquè els canvis en les lleis es fan en la comissió on es presenten, es debaten, es transaccionen i acaben en un text que va a votació al Consell. Les propostes de modificacions són per a un punt concret, però és complicat que tinguin cap efecte perquè tots els grups ja han tractat el text a la comissió, Concòrdia inclosa.

Els motius reals, segons fonts properes al cas, pels quals Concòrdia no ha presentat esmenes a la llei de l’habitatge es troben en què simplement es van oblidar de fer-les. No se’n van recordar fins que ja era massa tard i no les tenien preparades. Quan van voler engegar el procés era massa tard. Segons les mateixes fonts, els parlamentaris de Concòrdia van haver d’improvisar una alternativa per a explicar perquè no presentaven modificacions a una llei tan important. El fet d’oblidar-se en un tema clau com aquest quan Concòrdia ha fet de l’habitatge el pal de paller del seu èxit electoral sembla ser, segons les fonts, que no podia ser reconegut públicament.