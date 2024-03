Concòrdia fa plegar Pol Bartolomé per la seva posició favorable a l'acord amb Europa

Andorra la VellaPol Bartolomé es va posicionar a favor de l'Acord amb la Unió Europea durant la presentació d'un llibre que havia escrit sobre les relacions amb Europa. El conseller de Concòrdia va destacar que era un bon acord per a Andorra, al mateix temps que indicava que si el partit es posicionava en contra ell faria el mateix.

Les conseqüències del posicionament de Bartolomé no han tardat massa. La direcció de Concòrdia l'ha castigat obligant-lo a deixar la vicepresidència de la comissió d'Exteriors del Consell General. Aquesta és la comissió on està indexat l'Acord d'Associació i els responsables de Concòrdia no volen que el seu màxim representant hagi dit púbicament que és un bon acord quan el partit és el principal opositor.