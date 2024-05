Casal demana no estigmatitzar els menors del Centre pels actes vandàlics

Andorra la VellaGuillem Casal, a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, ha traslladat el posicionament de Govern a la problemàtica dels actes vandàlics a l'aparcament Centre Ciutat d'Andorra la Vella i que estan lligats amb uns menors d'edat que resideixen a un centre residencial del país.

Casal ha volgut reivindicar el 'modus operandi' del ministeri de l'interior i d'afers socials en analitzar cada cas de forma personalitzada i tractar el tema amb la màxima cautela possible per respecte a totes les persones que resideixen al centre.

"En les millors mans"

"Com sempre dic en aquests casos s'han de prendre amb la màxima sensibilitat i cautela possible, es tracten de casos vulnerables que estan en centres residencials molts concrets perquè amb persones i sovint, crec que no és el cas, amb menors d'edat doncs que cal tractar amb la màxima cautela, respecte i sensibilitat possible i hem d'introduir aquests ingredients indispensables. Crec i sempre ho he dit així, sempre que m'heu preguntat respecte d'aquestes qüestions, però la roda de premsa posterior al Consell de Ministres no és el millor lloc per comentar aquests afers. Dit això, i com deia vostè, hi ha diversos ministeris implicats, el ministeri de l'interior i d'afers socials, i no els hi quedi cap dubte que estem amb les millors mans”, va afirmar el portaveu de l'executiu en contra d'estigmatitzar els menors del Centre pels actes vandàlics.

Contacte directe entre Govern-Comú pels actes vandàlics

A més, Casal confirma que en el cas concret dels actes vandàlics de l'aparcament Centre Ciutat es posaran en contacte amb el comú d'Andorra la Vella per analitzar el cas amb la capital i la persona que ha causat aquests danys materials.

"Gaudim d'uns excel·lents llindars de seguretat ciutadana, i d'atenció social al nostre país atenen aquesta atenció social cas per cas, ho hem fet sempre això i continuarem fent-ho així. Si evidentment hi ha incidents que han pogut incórrer en danys materials com és el cas d'Andorra la Vella en l'aparcament també estarem en coordinació amb els comuns pertinents, en tot cas l'afer està en mans del ministeri d'afers socials", va afegir el ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramadera.

El precedent

El passat dimarts al vespre al consell dos agents de circulació del Comú d’Andorra la Vella van interceptar els autors dels actes vandàlics produïts els darrers dies, en el marc de les vigilàncies que es van posar en marxa per evitar que es produïssin noves situacions.

D’aquesta manera, als volts de les 23 hores, juntament amb la col·laboració dels operaris de l’aparcament Centre Ciutat, els efectius van procedir a controlar als joves i avisar als agents de la Policia, qui van decomissar els esprais que utilitzaven per cometre les pintades a instal·lacions públiques. A més d'altres estris i utensilis que emmagatzemaven en un vehicle abandonat a la segona planta del pàrquing comunal.

En definitiva, i com ha confirmat Casal, el cònsol major de la parròquia, Sergi González, es troba en contacte amb la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, per trobar sinergies i prevenir aquesta mena de situacions.