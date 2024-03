Costa retira la demanda contra Montaner

Andorra la VellaFerran Costa ha emès un comunicat en el qual assegura que ha retirat les demandes interposades contra Carine Montaner per l'afer de la revelació del sou.

Comunicat:

Vull anunciar que avui mateix he sol·licitat a la meva representació lletrada que enretiri les demandes interposades envers la senyora Carine Montaner. Aquestes són les primeres declaracions públiques que faig des que es va iniciar la causa i no n'he fet fins ara per mostrar el meu respecte absolut a la separació de poders i a no interferir en la causa. Vaig recórrer a la justícia com a palanca disponible per a qualsevol ciutadà quan veu vulnerats els seus drets i ara ja em dono per satisfet amb la qualificació provisional del Fiscal General, que veu indicis de delicte en l'actuació de Montaner.

Tanmateix, a diferència del que s'ha volgut fer entendre, vam ser únicament els cinc presidents de Grup Parlamentari representats a la Cambra la legislatura passada (els senyors Ensenyat, López, Pintat, Naudi i jo mateix) qui, en una sessió de Junta de Presidents conjuntament amb Sindicatura, vam decidir de manera unànime fer transparents i publicar tots els salaris. Aquesta mesura, a parer meu, havia de servir per evidenciar que eren tots els Consellers Generals a ple temps (nou en total, Sra. Montaner inclosa) els qui cobràvem una partida addicional, segons allò previst al reglament del Consell General.

La mediació del Síndic General m'ha empès a prendre la decisió d'enretirar els càrrecs i la demanda civil ja que no tinc cap intenció de percebre res de la Sra. Montaner. La demanda interposada servia per objectivar el greuge que, a criteri meu, ha infringit en la meva persona: una campanya de descrèdit reputacional, tant personal com professional, amb finalitats gens clares. Vistes les declaracions i escrits de la Sra. Montaner en la premsa i en les seves xarxes socials al llarg dels darrers quatre anys, no tinc cap interès en servir d'excusa per alimentar aquest circ mediàtic ple de malvolença, del qual alguns n'obtenen tants rèdits espuris.