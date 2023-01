Costa retreu a López que la seva virtut no és predir el futur

Andorra la VellaEls presidents dels grups parlamentaris Independent i socialdemòcrata, Ferran Costa i Pere López, respectivament, han tornat a protagonitzat una petita batussa durant la sessió de Consell General d'aquest dimarts. Com no podia ser d'una altra manera, Costa ha aprofitat la que segurament serà la seva darrera intervenció de la legislatura a l'ens parlamentari per retreure al líder vermell les paraules pronunciades al debat d'esmena a la totalitat del pressupost del 2022, quan va pronosticar que el Govern finalitzaria l'any amb un dèficit de més de cent milions d'euros, mentre que les xifres avui dia evidencien un superàvit de més de 60 milions d'euros. "Una de les seves virtutats no és vaticinar el futur senyor López", ha manifestat.