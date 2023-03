DA aposta per modificacions legislatives per facilitar la concertació per a l'increment dels salaris

Andorra la VellaContinuar incrementant el salari mínim fins a arribar al 60% del salari mitjà que estipula la carta social europea i impulsar la revalorització dels sous, en general, a través de la concertació entre els empresaris i els assalariats. Aquestes són les propostes que volen impulsar Demòcrates+CC+ACO+UP+Independents seguint el que s'ha fet aquests anys. Així, el candidat a cap de Govern, Xavier Espot, ha exposat les línies programàtiques per millorar el poder adquisitiu de les persones i ha reivindicat la feina feta aquests anys. Espot ha destacat que es plantegen "promoure una major representativitat" dels assalariats a través de modificacions legislatives i en aquest sentit ha destacat que malgrat els esforços "importants" duts a terme a través de la llei del codi de relacions laborals i d'acció sindical i patronal "perquè es promogués" aquesta representativitat sembla que "no acaba de reeixir" i, per tant, creuen que caldrà una "revisió" i que la negociació col·lectiva s'adapti a la "idiosincràsia" del país, consistent majoritàriament per un teixit productiu de petites i mitjanes empreses i amb sectors amb especificitats concretes.

En aquest sentit, Espot ha manifestat que per promoure la millora salarial cal seure "tantes vegades com sigui necessari els interlocutors socials" a través del consell econòmic i social (CES) per "arribar a acords sobre la revalorització dels salaris", però ha reconegut, en aquest punt, que el CES està integrat pels sindicats i patronals més representatius i que manca "sindicats, o comitès o representants en el si de l'empresa" i especialment en sectors concrets que puguin encarar negociacions per a les millores salarials de manera específica. El candidat demòcrata a cap de Govern ha recordat que des de la majoria s'ha optat en aquesta legislatura per impulsar les millores salarials a través de la via legislativa, però creuen que aquesta no és la solució "òptima" i que el que cal és una concertació entre els diferents actors implicats i ha reivindicat que s'hagin fet "passes significatives" en aquest sentit.

Quant al salari mínim, el cap de Govern en funcions ha recordat que el 2019, quan ell va començar el mandat, estava en 1.050 euros i que actualment es troba en 1.285 amb la qual cosa s'ha fet "més del 20% de revalorització del salari mínim" i el cost de la vida s'ha incrementat un 10%, amb la qual cosa s'ha "doblat la capacitat adquisitiva dels salaris més baixos", ha reivindicat, i quant als altres, s'ha impulsat per llei la millora salarial.

Pel que fa a la millora que caldria impulsar aquest any en funció de si la inflació continua sent elevada, Espot ha destacat que caldrà "intensificar el diàleg social" perquè hi pugui haver un acord entre empresaris i treballadors tot i que ha manifestat que la voluntat dels demòcrates "no és haver de dictaminar els increments per llei", ja que va en contra de la seva ideologia, que advoca per "limitar a allò estrictament necessari" la intervenció política econòmica, i ha reiterat novament la necessitat que hi hagi concertació social.

El cap de la llista nacional demòcrata també ha manifestat que de manera paral·lela als salaris caldrà continuar revalorant les pensions i ha recordat que en aquesta legislatura s'han incrementat les més baixes per sobre de l'IPC.

I també amb relació al poder adquisitiu de les famílies Espot ha remarcat el compromís de continuar la política d'impulsar "preus continguts i raonables" si es produeixen increments de les tarifes de la llum. En aquest sentit, ha destacat que el fet que hi hagi un operador exclusiu ha permès a l'executiu tirar endavant preus "competitius" per no perjudicar les famílies i ha recordat que això s'ha fet en "detriment" del compte de resultats de FEDA, i que ha estat possible, també, per una bona gestió per part de la companyia. En aquest sentit, ha advocat perquè si s'haguessin d'aplicar augments aquests fossin "de la manera més moderada i quirúrgica possible" per no perjudicar aquells que tenen més dificultats.

Qüestionat sobre la proposta de PS SDP+ de reduir l'IGI dels productes de primera necessitat al 0%, però pujar al 5% altres, ha destacat que és "una fal·làcia" i ha recordat que el govern demòcrata ha estat "el primer" que ha reduït al 0% l'IGI dels productes d'higiene femenina i alguns de primera necessitat. Ha detallat que la proposta de l'aliança socialdemòcrata "impacta enormement sobre les economies generals, però també sobre les més modestes i quan facin els càlculs, el conjunt de la població s'adonarà que estan pagant més", per això ha dit que es tracta d'una reforma "absolutament injusta" i "molt antisocial", ja que ha recordat que les famílies més necessitades també consumeixen productes que no són de primera necessitat i que, per tant, també hauran de pagar més pels productes als quals s'apliqués el 5%. "És una errada fer propostes d'aquestes característiques i no la podem secundar", ha conclòs.