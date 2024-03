Per què DA s'ha abstingut en la votació del pressupost d'Andorra la Vella?

Andorra la VellaL'excònsol i actual oposició del comú d'Andorra la Vella, David Astrié, ha emès declaracions crítiques respecte al pressupost recentment aprovat pel cònsol actual, Sergi González. Astrié va afirmar que haurien pogut votar sobre el pressupost durant la sessió del consell del comú, però han optat per l'abstenció, expressant desacord amb dos punts concrets.

El primer aspecte assenyalat per Astrié és el projecte de la plaça del Poble, on només es contempla la construcció d'una part o primera fase amb una inversió de 500 mil euros. Aquesta decisió ha rebut crítiques de l'oposició, incloent-hi l'observació de què "només es farà una part. Nosaltres entenem que un projecte tal com la Plaça del Poble s'havia de fer en la seva totalitat" critica el Demòcrata.

En contrast, el cònsol major ha argumentat que aquesta fase serà crucial, amb plans per a vegetació, un escenari, bancs i jocs per a infants, justificant l'import destinat com a "necessitat urgent".

El segon punt de preocupació per Astrié és en relació amb l'habitatge, específicament el parc públic d'habitatge previst a la zona del Cedre. L'assignació pressupostària per a aquest projecte ha estat reduïda, segons Astrié, posposant així l'execució d'aquests habitatges. Aquesta reducció ha generat inquietud sobre la viabilitat i el calendari de realització dels habitatges socials, una qüestió clau per a l'oposició.

Malgrat les crítiques de l'oposició, el comú d'Andorra la Vella manté altres projectes importants en la seva agenda, com la reunió planificada a tres bandes entre el comú, l'FC Andorra i el Govern per definir el futur del multifuncional. Sembla no haver-hi massa 'feeling' al comú i més després que Astrié critiques l'ús de les xarxes del comú.