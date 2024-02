Astrié a Enclar: "Esteu fent servir un canal institucional en benefici del vostre partit"

Andorra la VellaDavid Astrié, excònsol major d'Andorra la Vella, ha manifestat la seva crítica cap al vídeo del comú d'Andorra la Vella a través de Twitter, afirmant: "Vull creure que us heu equivocat de perfil. Si no és així, esteu fent servir un canal institucional en benefici del vostre partit. I no em sembla bé sincerament." Aquestes paraules posen de manifest la preocupació d'Astrié pel que considera un ús inadequat d'un canal institucional amb finalitats partidistes.

El vídeo en qüestió ha sigut publicat fa unes hores en motiu de què Enclar fa un mes que gestiona el comú de la capital. El consol major, Sergi González, i la consol menor, Olalla Losada, han utilitzat aquesta plataforma per compartir el seu balanç del primer mes de legislatura.

Els cònsols actuals destaquen al seu vídeo haver mantingut reunions amb tots els treballadors, departaments i caps, amb l'objectiu de conèixer les seves inquietuds i treballar col·lectivament en les propostes del seu programa. Tanmateix, Losada ha afegit que han tingut l'oportunitat d'explicar als treballadors qui és Enclar i treballar conjuntament en les iniciatives del programa.