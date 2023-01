DA tanca els dos caps de llista de Canillo mentre Liberals treballa en una alternativa guanyadora

CanilloS'acosten les eleccions -podrien ser el 26 de març o el 2 d'abril- i a poc a poc els partits polítics van posant les cartes sobre la taula. L'acord PS-SDP ha accelerat la confecció de llistes a totes les parròquies. Una de les que té les candidatures territorials més avançades és Canillo. DA ha ratificat Guillem Casal i Jordi Jordana com a números 1 i 2 a la llista canillenca mentre que Liberals compta amb Jaume Bonell -a qui DA va intentar seduir sense èxit al saber que aniria amb Liberals- i "una persona molt estimada a la parròquia", subratllen fonts properes al partit blau, que consideren Canillo com una parròquia estratègica per ser alternativa de Govern.

Una altra de les parròquies on s'ha donat conèixer la llista taronja és Encamp. Jordi Torres i Maria Martisella es perfilen com els candidats territorials. PS+SDP i Liberals treballen en respectives llistes que encara no s'han donat a conèixer.

A Ordino DA té previst que repeteixin les actualment conselleres Berna Coma i Sandra Codina. La llista taronja s'haurà d'enfrontar a les candidatures de Liberals, PS+SDP -que podrien anar de la mà amb la formació d'Enric Dolsa- i tot apunta que l'Andorra Endavant de Carine Montaner també faria llista.

A la Massana DA té tancat un acord amb Ciutadans Compromesos perquè la territorial l'encapçalin Carles Naudi i David Montané. PS+SDP treballa en una llista en aquesta parròquia i Liberals ha obert converses amb diversos possibles candidats per vertebrar una candidatura pròpia que sigui alternativa als taronges.

Andorra la Vella podria ser una de les parròquies amb més llistes territorials. Esther Vilarrubla encapçalaria la llista de DA -i cauria de la nacional, on havia d'anar de número 2, posició que ara ocuparia Conxita Marsol- i tot i que els demòcrates haurien ofert que el segon fos un liberal, els de Josep Maria Cabanes haurien declinat l'oferiment perquè tenen previst fer una llista pròpia també a la capital. PS+SDP, que es perfilen com els favorits a Andorra la Vella, Concòrdia i Andorra Endavant també tenen previst presentar-hi llistes.

A Sant Julià és on tot continua més obert davant la negativa de Josep Pintat de pactar amb Josep Maria Cabanes, tot i que la majoria de membres d'Unió Laurediana veu amb molt bons ulls anar de la mà amb liberals, un pacte que de produir-se també tindria continuïtat en la llista nacional. En aquesta parròquia és on DA és més fluix, amb un comitè parroquial molt debilitat, i on hi pot haver fins a 6 llistes: UL, Liberals, DA, PS+SDP, Concòrdia i Andorra Endavant.

A Escaldes DA opta per Trini Marín al capdavant de la llista territorial, tot i continua sent una incògnita la persona que l'acompanyarà si bé el nom de Marc Magallon d'Acció és el que sona amb més força. En aquesta territorial Liberals té previst donar a conèixer la seva llista en els pròxims dies, mentre que PS+SDP treballa igualment en una candidatura guanyadora.

Pel que fa a les candidatures nacionals, les pròximes eleccions generals es presenten com les més concorregudes de la història amb una atomització de propostes polítiques. DA, Liberals, PS+SDP, Concòrdia, Terceravia, Andorra Endavant, Acció i el nou partit que vol crear Enric Dolsa. Fins a 8 candidats a cap de Govern en un país amb 30.000 electors i un seguit de líders polítics més dividits que mai.