El (des)propòsit de la Generalitat amb Andorra

Andorra la VellaEl primer cap de setmana de desconfinament -perdó, de mini relaxació del confinament comarcal per a la bombolla de convivència- a Catalunya, juntament amb la previsió meteorològica d'emblanquinament generalitzat, ha fet trempar, i de quina manera, el Pirineu. El Pirineu català, és clar, perquè la Generalitat ha decidit mantenir la prohibició de mobilitat amb Andorra, més enllà de l'Alt Urgell, fins passada la Setmana Santa. Adéu a treure un mínim rèdit de la temporada alta de turisme.

Aquests dies, des d'Andorra s'escolten els ecos dels crits d'alegria provinents del sector turístic dels voltants. Allà s'han disparat les reserves que es traduiran en una activitat que alleugerirà, encara que sigui lleugerament, les malmeses economies excessivament dependents del turisme. Fa moltes setmanes que els catalans i les catalanes no agafen el cotxe i hi ha, com recull l'Ara Pirineus, “ganes de viatjar”.

Aquest cap de setmana tindrà lloc un fenòmen extraordinari per aquestes contrades: cues al Pirineu formades per cotxes... que no pugen a Andorra! Tot i que uns quants barcelonins i areametropolitans han fet trampes, aquest hivern, el turisme de l'esquí se l'han endut majoritàriament les pistes catalanes i araneses. No oblidem que la Generalitat gestiona la majoria de dominis esquiables de Catalunya, amb la qual cosa, ja li ha anat bé esborrar del mapa, almenys aquesta temporada, els seus competidors andorrans, Grandvalira i Vallnord Pal Arinsal.

A la Cerdanya, els hostalers preveuen superar el 50% d'ocupació aquest cap de setmana, i això que per ara, només preveuen obrir els establiments més petits i de caràcter familiar. Segur que la cosa es dispara per Setmana Santa. Al conjunt de l'Alt Pirineu i Aran, l'ocupació és i serà similar. La flexibilització de les mesures de mobilitat a Catalunya s'ha traduït en reserves a cases rurals i hotels propers a les pistes d'esquí, segons ha explicat el president de la Federació d'Hostaleria de Lleida, Josep Castellarnau.

La nevada d'aquest cap de setmana fa preveure, fins a mitjans d'abril, una ocupació ben elevada a tot el Pirineu, també per la propera coincidència amb Pasqua. I tot això, Andorra s'ho seguirà mirant des de la barrera imposada pel Govern català.

Algú podria adduir motius epidemiològics per mantenir Andorra aïllada. Però la situació al Principat és similar a la catalana, i millor que la de les comarques veïnes de l'Alt Urgell, els Pallars i, sobretot, de l'Aran, on sí que es permetrà la mobilitat aquest cap de setmana, el següent i el de més enllà. Aquest motiu, doncs, no cola. De fet, amb l'obertura al trànsit català i la conseqüent arribada de turistes, el risc que es tornessin a disparar els contagis a les Valls -i que els ploguessin les crítiques- el prendrien, en tot cas, les autoritats andorranes.

Cada dijous, durant la roda de premsa posterior a la reunió del Procicat, algun periodista d'algun mitjà català pregunta pel 'cas d'Andorra'. La premsa veïna no entén com, si el Principat està assimilat a l'Alt Urgell des de fa setmanes, ara quedi fora de l'equació. Aquest mateix dijous, un dels digitals més llegits en català, Vilaweb, dedicava l'editorial al 'cas andorrà'. El seu director, Vicent Partal, considera que l'executiu que dirigeix Xavier Espot “ha estat tractat amb una enorme displicència, en alguns moments amb gests que s’han acostat massa a una humiliació ben innecessària”.

Es dona la paradoxa que la Generalitat, acostumada a fer-se ressò de la solidaritat expressada per personalitats i mitjans de comunicació internacionals sobre el Procés per haver patit la maquinària repressiva espanyolista, sigui ara, no només incapaç d'empatitzar amb la situació d'Andorra, sinó de tractar-la amb menysteniment i frivolitat.

És paradoxal, també, que l'únic exercici d'empatia i de solidaritat en el procés de supervivència de l'economia andorrana, hagi arribat de l'Elisi, que, tot i tenir una situació epidemiològica força pitjor que Catalunya, va facilitar la mobilitat amb Andorra ja al mes de desembre, i l'ha mantinguda. I això que amb els francesos no es comparteix la mateixa cultura, ni l'idioma, ni hi ha tant parentiu, ni se'ls va posar a disposició el laboratori de l'Hospital de Meritxell per analitzar les proves PCR i la seva Unitat de Cures Intensives per ingressar malalts de Covid durant els pics de la pandèmia.