Vergés nega desavinences amb Espanya sobre Andorra i manté, de moment, la restricció de mobilitat fins el 9 d'abril

Andorra la VellaDijous és dia de roda de premsa del Procicat, l'ens de l'administració catalana que gestiona les mesures restrictives que el país veí del sud adopta durant la pandèmia, i la consellera de Salut de la Generalitat, Alba Vergés, ha insistit que continua vigent la mesura que impedeix la mobilitat dels residents al Principat més enllà de l'Alt Urgell, i viceversa, que prohibeix l'entrada a Andorra de turisme català provinent més ellà de la comarca veïna.

La dirigent ha negat cap conflicte entre la Generalitat i la Moncloa, entre Catalunya i Espanya, sobre qui té la competència per permetre estendre la mobilitat a Andorra. “Picabaralles no n'hem viscut respecte el govern espanyol amb aquest tema”, ha dit Vergés, per afegir que “tenim un diàleg molt intens amb el govern d'Andorra, jo mateixa amb el ministre i també amb taules i reunions de treball específiques. Les mesures d'ara, que apliquen a Setmana Santa, són el perímetre territorial que està vigent fins el 9 d'abril, però seguim treballant i ja comunicarem consensuadament si hi ha avenços en aquest camp”, ha dit, per deixar una escletxa d'esperança a l'anunci d'un hipotètic acord 'in extremis' que permetria l'arribada de turistes catalans al país durant la Setmana Santa.