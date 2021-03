La Generalitat permetrà l'arribada de turistes catalans després de Setmana Santa

Andorra la VellaEl Govern i la Generalitat de Catalunya han celebrat aquest dijous una nova reunió del grup de treball bilateral creat per compartir i intercanviar les decisions preses per ambdues institucions pel que fa a les mesures preses per contenir la pandèmia. Durant la reunió s'han posat de manifest les actuals dades sanitàries d'Andorra i de Catalunya, i s'ha tractat de manera específica l'evolució de les mesures que afecten els desplaçaments dels residents entre ambdós territoris. La reunió ha permès arribar a l'acord que Andorra es pugui assimilar al conjunt de Catalunya en matèria de mobilitat passat el període festiu de Setmana Santa.

Tal com ja va explicar el cap de Govern, Xavier Espot, Andorra ha intensificat les darreres setmanes les converses amb Catalunya per reiterar la petició de permetre els desplaçaments entre Catalunya i Andorra per als residents d'ambdós territoris, sempre seguint les mesures de prevenció vigents en cada moment. Així, es preveu que es puguin assimilar els dos territoris en les properes setmanes (sempre depenent de la situació epidemiològica), i no només a l'Alt Urgell, amb el benentès que els desplaçaments entre ambdós territoris se cenyeixin a les condicions i limitacions sanitàries establertes amb caràcter general.

A la reunió, que ha estat presidida pel ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, per part andorrana, i per la consellera de Salut, Alba Vergés, per la part catalana, hi han assistit també els secretaris d'Estat d'Afers Europeus, Landry Riba; de Salut, Helena Mas; d'Interior, Joan León; d'Infraestructures i Telecomunicacions, Cesar Marquina, i d'Economia, Èric Bartolomé per la part andorrana. I per la part catalana, hi ha hagut els secretaris generals de Salut i Interior, Marc Ramentol i Elisabet Abad, i la secretària d'Acció Exterior i UE, Elisabet Nebreda.

Per tal de mantenir un seguiment periòdic de la situació, s'ha acordat que la propera setmana hi haurà una reunió entre els responsables de salut en la qual es compartiran, entre altres, els processos de cribratge que es realitzen als dos territoris. La propera reunió del grup de treball s'ha fixat per al 6 d'abril.