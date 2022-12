Dolsa i Montaner, la rivalitat per assumir el lideratge del grup 'antiGrífols'

Andorra la VellaUn polític afí a Carine Montaner es va aixecar en la reunió per crear un grup 'antiGrífols' i va dir que marxava. Allà no hi pintava res. L'argument era que no és d'Ordino i semblava que en l'hipotètic referèndum que instaven Enric Dolsa i Jean-Michel Armengol només es deixaria votar als ciutadans de la parròquia. Com una part dels assistents no era de la parròquia, l'acció amenaçava amb que s'aixequessin tots els que no eren d'Ordino i la reunió acabés en un desastre. Davant d'aquest escenari, els impulsors van decidir donar per finalitzada la trobada.

Aquest va ser el punt final de l'enfrontament que es va viure entre Enric Dolsa i Carine Montaner com els dos polítics que intenten convertir-se en els líders del moviment antiGrífols i capitalitzar el rèdit electoral en els propers comicis. Dolsa era el principal impulsor de la trobada i Montaner va assitir com a públic, intervenint fins a set vegades. El conseller de l'oposició canillenca va acabar per dir-li, segons fonts presents a l'acte, que ja havia intervingut molts cops.

La pugna entre els dos polítics se centra a establir si l'oposició al laboratori s'ha de centrar a Ordino o ha de ser a nivell nacional. El tema és clau. Si un hipotètic referèndum es fa només a Ordino esdevindrà un tema clau en la territorial de les properes eleccions. Dolsa passaria a ser el lídser del grup i seria la seva bandera en els comicis.

Si la polèmica se'n va a nivell nacional i s'aconsegueix un referèndum nacional, Carine Montaner podria liderar el grup (va ser la primera política que va oposar-se al projecte) i fer cavall de batalla amb el seu partit Andorra Endavant.

La pugna sembla més favorable per a Dolsa perquè de moment l'afer apunta que es circumscriurà Ordino. Veient cap on bufa el vent, el polític que acompanyava Montaner a la reunió va dir que si aixo només era per Ordino (i que Dolsa ho capitalitzi) no tenia cap sentit que ell continués a la reunió.