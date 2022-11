Encàrrec al PS perquè reactivi el Comitè Mediterrani

Andorra la VellaEl congrés de la Internacional Socialista (IS) -que engloba bona part dels partits socialdemòcrates, laboristes i socialistes del món- ha encarregat al Partit Socialdemòcrata d’Andorra en general i al seu president, Pere López, en particular, la reactivació del Comitè Mediterrani. Serà en el proper consell de la IS que es ratificarà López com a president d'aquest Comitè, un càrrec que dona accés al Presidium, l’òrgan màxim de direcció de la IS, i per tant la possibilitat de treballar directament amb els seus màxims dirigents: l’espanyol Pedro Sánchez, que ha estat elegit president, i la ghanesa Benedicta Lasi, escollida secretària general.

López ha assenyalat que és la primera vegada que un membre del PSA té un càrrec dins de la IS, “i a un nivell tan important com és la presidència d’un dels comitès”. Per accedir-hi ha comptat amb el suport de diferents països, entre els quals Espanya, França, Grècia, San Marino i Tunísia, que també formen part del Comitè Mediterrani, juntament amb tots els del nord d’Àfrica i l'Orient Mitjà banyats pel mar Mediterrani. Aquest Comitè, que en la darrera etapa havia estat presidit per Carme Chacón, estava aturat i des del 2016 no celebrava cap trobada.

El congrés que la IS ha celebrat aquests darrers dies a Madrid “és importantíssim per a la història de la IS”, ha explicat el president del PS andorrà, que juntament amb Marta Pujol, membre del comitè executiu, ha representat la formació del Principat. S’havia de celebrar el 2020, coincidint amb el 40è aniversari del congrés històric de la IS també a Madrid quan el socialisme i la socialdemocràcia europeus tenien molta rellevància a escala internacional, amb Willy Brandt com a canceller d’Alemanya, François Mitterrand presidint França i la figura de l’espanyol Felipe González en auge, però la pandèmia de Covid19 l’ha posposat.

Aquest nou congrés ha de marcar un nou punt d’inflexió després del retrocés experimentat per la IS, després que molts dels partits d’esquerres històrics europeus l'abandonessin per anar a les files de l’Aliança Progressista. En aquest sentit, s’ha aconseguit reemplaçar al capdavant de la secretaria general el xilè Luis Ayala, que ha ocupat el càrrec durant més de 30 anys, per la ghanesa Benedicta Lasi. López ha destacat que “no ha estat un procés fàcil” i “per primera vegada a la història”, la IS té una dona en el càrrec, i africana.

Així, aquest congrés vol marcar l’inici de la reunificació de les forces socialdemòcrates, socialistes i laboristes, i de fet el PS francès ja hi ha estat present, gràcies a la figura aglutinadora de Pedro Sánchez. Així mateix, la bona relació de Sánchez amb l’actual canceller alemany, Olaf Scholz, és “pública i notòria”. D’aquesta manera, el següent repte de la IS serà recuperar l’afiliació de l'SDP alemany, que “serà un motor perquè la resta de partits europeus -austríacs, suecs, i d’altres-, s’hi adhereixin”, ha valorat el líder socialdemòcrata andorrà.

López també ha explicat que “aquest congrés suposa un nou impuls, també, de reactivació de l'activitat d’alguns dels que havien estat dels comitès històrics del partit”. Així mateix, ha afirmat que “veiem amb molt bons ulls aquest canvi en la secretaria general i que Pedro Sánchez pugui unificar el socialisme, el laborisme i la socialdemocràcia europea amb el retorn dels partits que avui dia no són membre de la IS”. De la mateixa manera, celebra la reactivació de comitès com el mediterrani, que en aquest cas ha estat confiada al PSA i “que és una oportunitat de tenir presència a escala internacional, estrènyer les relacions amb els països veïns i del qual esperem que es pugui fer una reunió a Andorra en el futur, un cop la presidència es confirmi en el proper consell de la IS”.