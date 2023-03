Una escola nacional d’entrenadors, l’aposta de Concòrdia per fomentar l’esport de base

Andorra la VellaConcòrdia vol que els entrenadors de l'esport de base del Principat, de les diferents federacions esportives, es puguin formar al país. Així ho ha dit Laura Sallés, la candidata de la formació, avui, en unes declaracions davant del Centre de Tecnificació Esportiva d'Ordino. "És molt important que, a banda dels esportistes professionals i referents que hi ha, que la base, que és la que sustenta l'estructura, tingui uns formadors adequats per poder educar tant en la cultura de l'esport com en els valors" ha dit Sallés.

L'estructura proposada per Concòrdia s'assimilaria a la creació d'una escola nacional d'entrenadors. No obstant això, aquesta partiria d'una que ja existeix com és Escola de Formació de Professions Esportives i de Muntanya. "Partit de l'EFPEM, que ja existeix, pensem que es podria ampliar a les diferents federacions i pràctiques esportives per formar als entrenadors. D'una banda, amb un vessant comú per tots i després per les formacions específiques de cada un dels esports" ha apuntat la candidata. A més a més, i sobretot en l'arrencada de la nova infraestructura ha indicat que "per poder tenir els millors professionals caldria buscar primer acords amb escoles de fora, i en acabat, amb el temps, que els formadors ja fossin entrenadors fets aquí".

El repte de l'esport femení

Un altre dels punts, en matèria esportiva, que planteja el partit és el foment de l'esport femení de base. "És cert que tenim bones esportistes d'elit, però també és cert que de les 8.000 llicències federatives que hi havia la temporada passada, només 2.000 eren de nenes" ha dit Sallés. Així doncs, ha afegit que "hem de trencar els tòpics i els clixés que penalitzen a les nenes que volen fer esport, i que aquesta diferència, de mica en mica, es vagi ajustant".

La candidata ha recordat que "per la salut d'una dona, és molt important fer esport perquè, per exemple, una que no n'hagi practicat mai té més risc de patir osteoporosis a partir dels 40 anys". Concòrdia el que vol fer és "fer un estudi per veure com es pot assolir aquest foment de l'esport de base femení" tot aprofitant els actuals referents que hi ha tant dins el país com fora. "Hem de veure també altres experiències de països que ho han fet i ho han aconseguit" ha acabat per dir Sallés.